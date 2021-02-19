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Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?

Hayranları tarafından çok sevilen Behice diziye veda ediyor. En son Hünkar Yaman'ı bıçaklayarak bu işten kolayca sıyrıldığını düşündü. Ama işler onun düşündüğü kadar basit gitmedi.

19 Şubat 2021 Cuma 00:44
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
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ATV’ni sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu veda mı ediyor? 

 

Perşembe günleri Atv kanalında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ki Behice’nin sonu çok merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Behice karakteri ölecek mi? Yani Esra Dermancıoğlu diziye veda mı edecek? 

 

Atv ekranlarında yayınlanan o meşhur dizi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son yayınlanan bölümlerinden anlıyoruz ki, dizideki ölümler ile diziye veda edilmeler dikkat çekiyor. 

 

Televizyonların karşısında diziyi aşırı takiple izleyen adeta pür dikkat kesilen seyirciler, özellikle şunu çok merak etmeye başladılar; Behice karakteri diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu gerçekten de diziden ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar...   

 

 

Türkiye tarafından sevilen bir dizi olan Bir Zamanlar Çukurova’da ki Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu uzun bir süredir yaşadığı evden sürekli olarak paylaşım yapıyor. Benimsenen ve sevilen Behice karakterimiz yakın bir zamanda diziden ayrılacak. Söylentilere göre Behice, Bir Zamanlar Çukurova’nın 83. Bölümünde Hünkar’ı öldürüldüğü kanıtlanacak ve 84. Bölümde diziden ayrılması gerçekleşecek. 

 

Behice’nin ölümü hangi şekilde olacak? 

 

Behice, Hünkar’ı kendisinin kötü geçmişini öğrendiği için bıçaklayarak öldürdü. Behice’nin geçmişi , mal varlığını gizlemek için kötü planlar peşinde olduğunu açıklar. Bıçaklanma sonucunda ,Hünkar Yaman yere düşerek hayatına veda eder. 

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:44
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Anahtar Kelimeler:
EsradermancıoğluBehicehekimoğluATVBir Zamanlar Çukurova
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