İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü, ölecek mi? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Bir Zaman Çukurova'da Yılmaz'ın ölmesinin ardından Behice karakterinin de ölüp ölmemesi izleyiciler arasında merak konusu oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:00
Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü, ölecek mi? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı?
Takip Et:

ATV’nin çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova tüm hızıyla devam ediyor. Dizide Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş son bölümde diziden ayrıldı. Dizide yaşanan bu peş peşe ayrılıkların ardından şimdi de Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu’nun da diziden ayrılacağı iddiaları izleyicilerin merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü?

Dizide kötü bir karakter olan Behice’nin de Hünkar Hanım ve Yılmaz’dan sonra diziden ayrılan karakterlerden olacak. Vahide Perçin ve Uğur Güneş’in ardından Esra Dermancıoğlu’da diziden ayrılan isimlerden oldu.

Esra Dermancıoğlu kim?

7 Aralık 1968 doğumlu olan oyuncu liseyi Pierre Loti Lisesinde okumuştur. Dermancıoğlu, ardından Franklin College İsviçre’de eğitimine devam etmiştir. Türkiye’ye geri dönmesinin ardından Şahika Tekand’dan oyunculu eğitimi ve Derya Alabora Konservatuarı’nda ses eğitimi almıştır. Oyunculuğa ilk adımını Avrupa Yakası dizisinde konuk oyuncu olarak atmıştır. Ardından birçok yapımda rol alan oyuncu Dermancıoğlu, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi ile tanınmıştır.



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esra DermancıoğluATVBir Zamanlar ÇukurovaBehice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları

Popüler Haberler

Star TV Sol Yanım'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisine katılan Merve Bulut kimdir? Gülin Sekreter karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü, ölecek mi? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı?
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta yaşı ve oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Ezgi Aşaroğlu canlandırıyor
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Alev Alev dizisi Çiçek karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Ergüçlü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Hangi vergiler yapılandırma kapsamında? Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır?
Kuzgun dizisi final mi yapacak? Kötü reytingleri final iddialarını çıkardı
Star TV İnci Ertuğrul ile Gerçeğin Peşinde programı ne zaman başlıyor?
Engin Altan Düzyatan yeni dizi çekecek mi? O soruya bakın ne yanıt verdi
TRT Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin yayın tarihi belli oldu! Dizide Atatürk’ü kim canlandıracak?
Sol Yanım dizisi Biricik’i kim canlandırıyor? Cemre Baysel'in biyografisi
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Alev Alev dizisinin Tomris'i Zuhal Olcay'ın hayat hikayesi!
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.