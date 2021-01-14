Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü, ölecek mi? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı?

ATV’nin çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova tüm hızıyla devam ediyor. Dizide Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş son bölümde diziden ayrıldı. Dizide yaşanan bu peş peşe ayrılıkların ardından şimdi de Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu’nun da diziden ayrılacağı iddiaları izleyicilerin merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü?

Esra Dermancıoğlu kim?

Dizide kötü bir karakter olan Behice’nin de Hünkar Hanım ve Yılmaz’dan sonra diziden ayrılan karakterlerden olacak. Vahide Perçin ve Uğur Güneş’in ardından Esra Dermancıoğlu’da diziden ayrılan isimlerden oldu.

7 Aralık 1968 doğumlu olan oyuncu liseyi Pierre Loti Lisesinde okumuştur. Dermancıoğlu, ardından Franklin College İsviçre’de eğitimine devam etmiştir. Türkiye’ye geri dönmesinin ardından Şahika Tekand’dan oyunculu eğitimi ve Derya Alabora Konservatuarı’nda ses eğitimi almıştır. Oyunculuğa ilk adımını Avrupa Yakası dizisinde konuk oyuncu olarak atmıştır. Ardından birçok yapımda rol alan oyuncu Dermancıoğlu, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi ile tanınmıştır.