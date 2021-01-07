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“Bir Zamanlar Çukurova” Behice diziden mi ayrıldı? Esra Dermancıoğlu yeni bölümde neden yok?

ATV’nin sevilen dizisi “Bir Zamanlar Çukurova” kötü karakteri canlandıran Esra Dermancıoğlu’nın diziden ayrıldığına yönelik iddialar bulunmakta. Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?

07 Ocak 2021 Perşembe 21:11
“Bir Zamanlar Çukurova” Behice diziden mi ayrıldı? Esra Dermancıoğlu yeni bölümde neden yok?
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Perşembe günleri yayınlanan izleyicileri ekrana kitleyen dizi de beklenmedik ayrılıklar yaşanmaya devam etmekte. Hünkar Yaman’ın (Vahide Perçin) diziden çıkması ile büyük yankı uyandıran dizi daha sonra Yılmaz’ın da (Uğur Güneş) diziden ayrılması dizinin sevenleri için büyük hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu.  Dizide kötü karakteri canlandıran Behice Hünkâr Yaman’ın ölümüne sebep olurken daha birçok kötülüklerin başını çeken bir karakter.  Esra Dermancıoğlu 85. bölümde oynamayacak. Dizide bütün yaptıkları gün yüzüne çıkarken kendisi ise dizide ölerek veda edecek.

Bukadar çok ayrılıkların yaşanmasının sebebi ise henüz bilinmemekte. İzleyiciler merak içinde. “Bir Zamanlar Çukurova” final mı yapacak? Henüz final yapmayacağını belirten dizi senaryo değişikliğine gidildiği öğrenildi.

Behice kimdir? Esra Dermancıoğlu

1968 İstanbul doğumlu olan oyuncu İsviçre’de eğitim alarak üniversitesini orada okumuştur. Oynadığı diziler ile adını pek çok duyduğumuz Dermancıoğlu bir zamanların popüler dizisi Avrupa Yakası’nda rol almıştır. Daha sonra “Fatmagül’ün Suçu Ne?” “Kırgın Çiçekler” gibi birçok dizide rol almıştır.
 



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:11
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Bir Zamanlar ÇukurovaEsra DermancıoğluBehice
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