“Bir Zamanlar Çukurova” Behice diziden mi ayrıldı? Esra Dermancıoğlu yeni bölümde neden yok?

Perşembe günleri yayınlanan izleyicileri ekrana kitleyen dizi de beklenmedik ayrılıklar yaşanmaya devam etmekte. Hünkar Yaman’ın (Vahide Perçin) diziden çıkması ile büyük yankı uyandıran dizi daha sonra Yılmaz’ın da (Uğur Güneş) diziden ayrılması dizinin sevenleri için büyük hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu. Dizide kötü karakteri canlandıran Behice Hünkâr Yaman’ın ölümüne sebep olurken daha birçok kötülüklerin başını çeken bir karakter. Esra Dermancıoğlu 85. bölümde oynamayacak. Dizide bütün yaptıkları gün yüzüne çıkarken kendisi ise dizide ölerek veda edecek.

Behice kimdir? Esra Dermancıoğlu

Bukadar çok ayrılıkların yaşanmasının sebebi ise henüz bilinmemekte. İzleyiciler merak içinde. “” final mı yapacak? Henüz final yapmayacağını belirten dizi senaryo değişikliğine gidildiği öğrenildi.

1968 İstanbul doğumlu olan oyuncu İsviçre’de eğitim alarak üniversitesini orada okumuştur. Oynadığı diziler ile adını pek çok duyduğumuz Dermancıoğlu bir zamanların popüler dizisi Avrupa Yakası’nda rol almıştır. Daha sonra “Fatmagül’ün Suçu Ne?” “Kırgın Çiçekler” gibi birçok dizide rol almıştır.



