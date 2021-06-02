İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 99.yeni bölüm canlı izle, tek parça olarak 3 Haziran 2021 Perşembe günü sevenleriyle buluşacak. Dizinin sevenleri heyecan dolu yeni bölümü beklemeye koyuldu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:56
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Takip Et:

Perşembe günlerini reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Canlı yayın ATV ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova tek parça ve full hd olarak yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Son bölümde kaza geçiren ve bebeğini kaybeden Züleyha büyük bir acı içindeyken, Fekeli bu kazanın nedenini araştırmaktadır. Heyecan dolu yeni bölüm canlı izle, kesintisiz olarak yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 99.yeni bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm özeti

Müjgan, Demir ve Ümit’in fotoğraflarını gösterir ve Züleyha şok geçirse de Müjgan’a karşı renk vermemek için tepki göstermez. Ancak fotoğrafları gördükten sonra kendisini sorgulamaya başlar. Züleyha’yı Adana’dan uzaklaştırmaya kadar götürecek bu fotoğraflar tüm dengeleri değiştirecektir.

Müjgan ise karşılık bulamasa da ilk kez Züleyha’ya doğru davranarak huzurlu bir şekilde hayatında temiz bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır. Üstelik bu durumu Fekeli’den izin alarak yapacaktır.

Cezasını çekmek üzere hapse giren Fikret’e karşı Demir’in öfkesi dinmemiştir. Demir ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmaz. Çiftlikteki baskın için de onu suçlamaktadır. Demir bu durumu savcıya söyler ve ardından hapishanede bile Fikret’e saldırmayı düşünür. Lütfiye ise Fikret’i kurtarmak için tüm ipuçlarını bir araya getirmeye çalışır. Fekeli ve Fikret arasındaki gerginlik ise azalacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Ümit Sevda’ya karşı rest çekecek ve bu durum Ümit ile Fikret’in kurduğu tuzağı bozacaktır. Yıllar sonra annesine kavuşan Ümit annesine ben mi Züleyha mı sorusunu sorar ve Fekeli bu duruma karşı çıkar. Fekeli’nin ardından Demir’de bu duruma karşı gelecektir. Ümit Demir’den vazgeçmek istemez ancak bunun bedelini pahalı ödeyecektir.

Ümit’in etrafındaki çember giderek daralır ve başına gelecek olay onu ölüm ve yaşam arasındaki ince bir çizgiye iter. Şermin ve Füsun hiç farkında olmadan çemberi daraltan kişiler olmuştur.

Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe günü ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 99.yeni bölümüyle 3 Haziran Perşembe günü saat 20:00’de ATV’den izleyici karşısına çıkacak.

 



Son Güncelleme: 02.06.2021 15:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
MEB İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB il dışı atama tarihleri takvimi
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Engelli çalışan erken emeklilik şartları nelerdir? 2021
İlköğretim (5.6.7.8 sınıf) Lise (9.10.11.12. sınıf) Takdir teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır?
Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Ecmel İs oynadığı diziler
La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?
Teşkilat dizisi Gürcan'ı kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say'ın biyografisi
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kaç yaşında? nerelidir?
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları
2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?
Rüyada ev taşıma görmek ne demektir? Rüyada ev taşıma görmenin tabiri ve anlamı
Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.