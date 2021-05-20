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Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Son bölümün ardından dizinin sevenleri Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak, Bir Zamanlar Çukurova 98.yeni bölümüyle 27 Mayıs 2021 Perşembe günü ATV ekranlarından yayınlanacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:24
Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
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Ekranların sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı izle ile heyecan 27 Mayıs Perşembe günü devam edecek. Son bölümde bebeğini kaybeden Züleyha’nın gerçekleştirdiği kazaya dair sırlar ortaya çıkmak üzereydi. Büyük heyecana sahne olan son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını gündeme getirdi. Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanını full hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölümüyle 27 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak, Bir Zamanlar Çukurova konusu ve Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Ümit Sevda’ya karşı rest çekecek ve bu durum Ümit ile Fikret’in kurduğu tuzağı bozacaktır. Yıllar sonra annesine kavuşan Ümit annesine ben mi Züleyha mı sorusunu sorar ve Fekeli bu duruma karşı çıkar. Fekeli’nin ardından Demir’de bu duruma karşı gelecektir. Ümit Demir’den vazgeçmek istemez ancak bunun bedelini pahalı ödeyecektir.

Ümit’in etrafındaki çember giderek daralır ve başına gelecek olay onu ölüm ve yaşam arasındaki ince bir çizgiye iter. Şermin ve Füsun hiç farkında olmadan çemberi daraltan kişiler olmuştur.

ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı için tıklayınız…

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

 



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaATV
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