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Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm ATV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 97.yeni bölüm canlı izle, tek parça olarak 20 Mayıs 2021 Perşembe günü sevenleriyle buluşacak. Dizinin sevenleri heyecan dolu yeni bölümü beklemeye koyuldu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:24
Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm ATV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
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Perşembe günlerini reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Canlı yayın ATV ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova tek parça ve full hd olarak yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Son bölümde kaza geçiren ve bebeğini kaybeden Züleyha büyük bir acı içindeyken, Fekeli bu kazanın nedenini araştırmaktadır. Heyecan dolu yeni bölüm canlı izle, kesintisiz olarak yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 97.yeni bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 97.bölüm özeti

Ümit Sevda’ya karşı rest çekecek ve bu durum Ümit ile Fikret’in kurduğu tuzağı bozacaktır. Yıllar sonra annesine kavuşan Ümit annesine ben mi Züleyha mı sorusunu sorar ve Fekeli bu duruma karşı çıkar. Fekeli’nin ardından Demir’de bu duruma karşı gelecektir. Ümit Demir’den vazgeçmek istemez ancak bunun bedelini pahalı ödeyecektir.

Ümit’in etrafındaki çember giderek daralır ve başına gelecek olay onu ölüm ve yaşam arasındaki ince bir çizgiye iter. Şermin ve Füsun hiç farkında olmadan çemberi daraltan kişiler olmuştur.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Ümit Sevda’ya rest çeker ve Fikret ile kurdukları tuzağı tehlikeye atar. Yıllar sonra ortaya çıkan annesine Züleyha ile tercih yap diyen Ümit, karşısında Fekeli’yi bulur. Fekeli Demir’i bulur. Ancak Ümit Demir’den vazgeçmeyecektir. Buna karşılık Ümit ağır bir bedel ödeyecektir. Olan bitenlerin ardından Fikret ve Demir’in öfkesi daha da artacaktır.

Ümit başına gelenlerin ardından hayat ve ölüm arasında ince bir çizgide kalır. Şermin ve Füsun’da Ümit’in üzerine gelmektedir. Füsun ve Şermin hiç farkında olmadan tüm sırları çözmeye çok yaklaşır.

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe günü ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 97.yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de ATV’den izleyici karşısına çıkacak.

Bir Zamanlar Çukurova 97.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar Çukurova
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