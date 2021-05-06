İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Son bölümün ardından dizinin sevenleri Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak, Bir Zamanlar Çukurova 96.yeni bölümüyle 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ATV ekranlarından yayınlanacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:28
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Takip Et:

Ekranların sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı izle ile heyecan 13 Mayıs Perşembe günü devam edecek. Son bölümde bebeğini kaybeden Züleyha’nın gerçekleştirdiği kazaya dair sırlar ortaya çıkmak üzereydi. Büyük heyecana sahne olan son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını gündeme getirdi. Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanını full hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 96. Bölümüyle 13 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak, Bir Zamanlar Çukurova konusu ve Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Ümit Sevda’ya rest çeker ve Fikret ile kurdukları tuzağı tehlikeye atar. Yıllar sonra ortaya çıkan annesine Züleyha ile tercih yap diyen Ümit, karşısında Fekeli’yi bulur. Fekeli Demir’i bulur. Ancak Ümit Demir’den vazgeçmeyecektir. Buna karşılık Ümit ağır bir bedel ödeyecektir. Olan bitenlerin ardından Fikret ve Demir’in öfkesi daha da artacaktır.

Ümit başına gelenlerin ardından hayat ve ölüm arasında ince bir çizgide kalır. Şermin ve Füsun’da Ümit’in üzerine gelmektedir. Füsun ve Şermin hiç farkında olmadan tüm sırları çözmeye çok yaklaşır.

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaFragmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Honda N7X nasıl olacak? Honda N7X tanıtıldı
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete açılacak? Yapımı hızla devam ediyor!
Alev Alev dizisinin Çiçek'i Hazal Ergüçlü'nün hayat hikayesi!
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Merkez Bankası PPK Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan biyografisi
Alev Alev 26. bölüm Show TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Canlı izle Roma Manchester United Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Manchester United maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm ATV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.