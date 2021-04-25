Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı 29 Nisan 2021 Perşembe

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 94. yeni bölümü merak edildi. Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar..

Yeni bölüm özeti

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya yayılır. Çarşıdaki konuşmalara tanık olan Züleyha, Demir'i bulmak için koşturmaya başlar ancak ne onu ne de Fekeli'yi bulamaz. Haber hasteye gidince Ümit de koşarak Fikrete hesap sormaya gider. Fekeli'nş orda olmaması da hastanede konuşulmaya başlar. Müjgan da eve doğru yol alır.

Bir zamanlar Çukurova dizi konusu

Demir, gizli bir şekilde fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya gönderdiği için Ümit'e kızgındır. Ancak Ümit, fotoğraflarının çekildiğini bilmediğini, kendisine gönderildiğini ve çok endişe ettiğini söyler. Züleyha da Demir'i sevdiğinden ve sevildiğinden emin olmak istemektedir. Onun ilişkilerine ve aşklarına yönelik soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

1970'li zamanlarda, İstanbul'da evlenmeye hazır olan iki gencin başlarına hesaba katmadıkları olaylar gelir. İkili kaderin beraberinde getirdiği soluğu Adana, Çukurova'da alır. Uçsuz bucaksız çoğrafyada tüm engellere rağmen aşklarını yaşamak isteyen çiftin hayatı çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesi ile tanıştıktan sonra değişir.

Anasız babasız yetişen Yılmaz (Uğur Güneş) ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz olan abisine para yetiştirmeye çalışan Züleyha (Hilal Altınbilek)'nın aşkı ilk bölümü ile ekranlarda. Birbirlerine aşkla bağlanan gençlerin yaşamıi çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa dönüşür. Bu kabus ilk olarak çifti İstanbul'dan Yaman çiftliğine götürür. Ardından çifti, kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar(Vahide Perçin) ile mutsuz bir evlil,ğin içinde bulunan Demir(Murat Ünalmış)'ın yaşamına konuk ettirir.

https://youtu.be/WDAbLOLSeK0