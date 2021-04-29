Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 94.bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Murat Ünamış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizi her bölümüyle reytinglerde zirveyi zorluyor.

Bir Zamanlar Çukurova 94.bölüm

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 94.bölümü 29 Nisan Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu bölümünde hamile olan Züleyha’nın bebeğini kaybettiği öğrenilecek.

Dizinin son bölümünde Züleyha adeta ölüm kalım savaşı verdi. Sevda zor olsa da geçmişin kapılarını aralayıp, Ümit’in gerçekleri öğrenmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir tarafta ise Züleyha, bebeğinin olduğunu öğrenince olaylar farklı bir tarafa döndü. Hırslarına yenilen Fikret ise duygularını kontrol etmekte çok zorlanacak. Arabasıyla dışarı çıkan Züleyha’nın geçirdiği trafik kazasının ardından akıllarda Züleyha’nın durumu kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova 94.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.