Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm izle - ATV tek parça izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 93.yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Her hafta Perşembe akşamı saat 20:00’de yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 93.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından yeni bölüm merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova 93.bölüm

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan 93.bölümünde Demir Fekeli’yi vurur. Fekeli’nin vurulma haberi tüm Çukurova’da duyulur. Çarşıda olanları duyan Züleyha ise Demir’i bulmaya çalışır ancak Fekeli’yi de Demir’i de bulamaz. Hastanedekilerde olayları öğrendikten sonra Ümit Fikret’e olanları sormak için hastaneye gider. Hastanede de herkesin dilinde olanlar vardır.

Demir fotoğraflarını gizlice çekip Züleyha’ya yollayan Ümit’e öfkelidir. Ümit ise fotoğraflardan bir haberdir. Kendisinin fotoğrafları yollamadığını söyler. Bir yandan da eve gelen Sevda’nın tuhaf hareketleri Şermin’i şüphelendirir. Sermin hastanede gördüklerini anlatsa da ona kimse inanmaz.

Olay olan fotoğraflar amacına ulaşamaz. Züleyha ve Demir’in arası bozulmamıştır. Ümit bu duruma adeta yıkılır. Fikret ise olayların ardından daha da hırslanmıştır. Ümit’i de olanlarından sorumlu tutan Fikret, herkesten intikam almak ister.

Züleyha Demir’den vazgeçmez ve bu durum Ümit’i sinirlendirir. Ayrıca Demir’de Ümit’i terslemiştir. Tüm olanları karşı öfkesini kontrol edemeyen Ümit, konağa gider. Yolda hızlı bir şekilde konağa çıkan Ümit, yoldaki kazayı görür ancak durmadan yoluna devam eder.

Bir Zamanlar Çukurova 93.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.