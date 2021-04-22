İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm izle - ATV tek parça izle

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 93.bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler ATV Bir Zamanlar Çukurova 93.bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:39
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm izle - ATV tek parça izle
Takip Et:

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 93.yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Her hafta Perşembe akşamı saat 20:00’de yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 93.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından yeni bölüm merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova 93.bölüm

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan 93.bölümünde Demir Fekeli’yi vurur. Fekeli’nin vurulma haberi tüm Çukurova’da duyulur. Çarşıda olanları duyan Züleyha ise Demir’i bulmaya çalışır ancak Fekeli’yi de Demir’i de bulamaz. Hastanedekilerde olayları öğrendikten sonra Ümit Fikret’e olanları sormak için hastaneye gider. Hastanede de herkesin dilinde olanlar vardır.

Demir fotoğraflarını gizlice çekip Züleyha’ya yollayan Ümit’e öfkelidir. Ümit ise fotoğraflardan bir haberdir. Kendisinin fotoğrafları yollamadığını söyler. Bir yandan da eve gelen Sevda’nın tuhaf hareketleri Şermin’i şüphelendirir. Sermin hastanede gördüklerini anlatsa da ona kimse inanmaz.

Olay olan fotoğraflar amacına ulaşamaz. Züleyha ve Demir’in arası bozulmamıştır. Ümit bu duruma adeta yıkılır. Fikret ise olayların ardından daha da hırslanmıştır. Ümit’i de olanlarından sorumlu tutan Fikret, herkesten intikam almak ister.

Züleyha Demir’den vazgeçmez ve bu durum Ümit’i sinirlendirir. Ayrıca Demir’de Ümit’i terslemiştir. Tüm olanları karşı öfkesini kontrol edemeyen Ümit, konağa gider. Yolda hızlı bir şekilde konağa çıkan Ümit, yoldaki kazayı görür ancak durmadan yoluna devam eder.

Bir Zamanlar Çukurova 93.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 22.04.2021 22:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Canlı İzleATVBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle TRT 1 tek parça
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
Survivor İsmail neden oyunlarda yok, neden yarışmıyor, sakatlandı mı, ceza mı aldı?
Camdaki Kız Sema kimdir?
Camdaki Kız Sema kimdir?
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Apple AirTag nedir? AirTag özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
2021 ÇEV bursu ne kadar? ÇEV bursu şartları
Kanal D canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?
Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı yatan iller 23 Nisan 2021 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Akıncı dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
TV 8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
24 Nisan 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Nisan Cumartesi at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.