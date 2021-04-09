ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümü ile 15 Nisan günü izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler dizinin 92. Bölüm fragmanını merak ediyorlar.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Son bölümde Fikret annesinin mektuplarının bulunması ile Müjgan’ı silmek zorunda kalır. Demir ve Fikret konuyu uzatmayıp gitse de Lütfiye Fekeli’nin yanında olacaktır. Bu sırada Şermin’in söylediklerinin doğruluğunu fark eden ve Müjgan’In Züleyha’yı sevmediği ile de yüzleşir.

Demir ve Zülayha çiftini kıskanan Ümit intikam planlarına koyulur. Fikret ise Demir’e yakın olmaması için Sevda’ya ben senin kızınım itirafında bulunur.

Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı:

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