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Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 92. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizinin 92. bölüm fragmanı haberimizde yer almaktadır.

09 Nisan 2021 Cuma 00:22
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölümü ile 15 Nisan günü izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler dizinin 92. Bölüm fragmanını merak ediyorlar.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Son bölümde Fikret annesinin mektuplarının bulunması ile Müjgan’ı silmek zorunda kalır. Demir ve Fikret konuyu uzatmayıp gitse de  Lütfiye Fekeli’nin yanında olacaktır. Bu sırada Şermin’in söylediklerinin doğruluğunu fark eden ve Müjgan’In Züleyha’yı sevmediği ile de yüzleşir.

Demir ve Zülayha çiftini kıskanan Ümit intikam planlarına koyulur. Fikret ise Demir’e yakın olmaması için Sevda’ya ben senin kızınım itirafında bulunur.

Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı:

VİDEO




Son Güncelleme: 09.04.2021 00:22
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BirZamanlarçukurova
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