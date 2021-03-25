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Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle

Atv ekranlarının vazgeçilmez dizilerinde biri olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 25 Mart 2021 Perşembe 89. bölümünü canlı izlemek isteyenler, internet üzerinden dizinin canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

25 Mart 2021 Perşembe 23:05
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 88. bölümünde; Demir, Adnan Yaman'ın el yazısıyla yazdığı mektuplarla Çukurova'nın dört bir yanına asılan afişlere el konulmasını emreder. Demir'in öfkesini uzaktan izleyen Fikret, şimdilik iyi bir ruh hali içindedir. Çünkü posterler işe yarar ve şimdi tüm Adana, Adnan Yaman'ın başka bir oğlu olduğundan bahsediyor. Bu sırada taburcu edilen Züleyha, afişlerle beraber ormanında kaybolduğu gece neler olduğunu hatırlıyor! Ama Demir'e bunu söylemek artık öfkesini artıracaktır! Seyirciler Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 89. yeni bölümünde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm özet

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit’le konuşan Müjgan, öğrendikleriyle bir kez daha hayal kırıklığı yaşar. Ancak Ümit'in Demir ile gittiğini de biliyordur. Bu haber Ümit'i Züleyha ile birlikte Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya itmektedir!

Gülten, Gaffur'a yolunu kesen bir alacaklının olduğunu bahseder. Açıkçası Gaffur öyle olmadığını, onlarla konuşacağını ve onlarla ilgileneceğini ifade eder, ancak bu ikisinin henüz farkında olmadığı gerçeği, Saniye’nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolun sonu demektir. Züleyha da Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işe dönmeye karar verir. Demir, tavrından çok memnun olmaktadır. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Konağın bahçesinde Saniye o günkü işler dağıtmaktadır. Gaffur'a gübre toplama görevini verir. Gaffur barışmaya çalışırken Saniye’nin öfkesi devam eder. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm Canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 25.03.2021 23:05
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Bir Zamanlar Çukurova89. BölümCanlıIzleATV
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