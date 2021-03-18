Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm ATV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 88.yeni bölümü merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova 88.bölümüyle 18 Mart Perşembe bu akşam saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.

Bir Zamanlar Çukurova 88.bölüm fragmanı

Dizinin bu bölümünde Demir babası Adnan Yaman’ın el yazısıyla yazılmış olan ve tüm Çukurova’ya asılan mektupların toplatılmasını emreder. Demir’in sinirini ve öfkesini gören Fikret keyif içinde Demir’in ne yapacağı bekler.

Afişlerin toplanmasına rağmen tüm Adana Adnan Yaman’ın bir oğlunun daha olduğunu öğrenmiştir. Züleyha ise bu sırada hastaneden taburcu edilir. Fikret Demir’in afişler yüzünden sinirlenmesini keyifle izlese de bir yandan intikamını almak için plan yapar.

Müjgan, Fikret’in Almanya’daki sevgilisi ile konuşup gerçekleri öğrenmek ister. Öğrendiklerinin ardından büyük şoke uğrayan Müjgan, Ümit’in Demir ile birlikte gittiği öğrenir. Konakta ise Saniye Gaffur’a sinirlenmeye devam ediyor.

Gülten, bir adamın yolunu kesip alacaklı olduğunu söylemesi üzerine durumu Gaffur’a anlatır. Gaffur Gülten’i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Bu iş Gaffur için yolun sonu demektir. Saniye, konağın işlerini dağıtırken, kızgın olduğu Gaffur’a tezek toplama işini verir.

Bir Zamanlar Çukurova 88.bölüm HD ve kesintisiz izlemek için tıklayınız.