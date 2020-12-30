Bir Zamanlar Çukurova 31 Aralık Perşembe yeni bölüm neden yok, yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Salgın nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan yılbaşında, ekranlarda genellikle eğlence programları yer alacak. Fakat ATV kanalının henüz böyle bir eğlence programı yayın akışında yok. Peki perşembe günü başlayacak olan kısıtlama da, ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova’yı görebilecek miyiz?

Bir Zamanlar Çukurova Yayınlanacak mı?

Atv nin sevilen ve büyük bir ilgi gören dizi Bir Zamanlar Çukurova perşembe günü ekrana gelmeyecek. Yılın son akşamı Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyiciyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 7 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

Dana önceki yılbaşı süreçlerinde dizilere ve programlara, reklam gelirlerinin hesaplanması için 3 hafta ara veren kanallar,bu sene pandemi nedeniyle sadece 1 hafta ara verecek.