Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı izle ile heyecan 10 Haziran Perşembe günü devam edecek. Son bölümde bebeğini kaybeden Züleyha’nın gerçekleştirdiği kazaya dair sırlar ortaya çıkmak üzereydi. Büyük heyecana sahne olan son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını gündeme getirdi. Bir Zamanlar Çukurova 100.bölüm fragmanını full hd kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 100.bölüm 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 100.bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 100.Bölümüyle 10 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak, Bir Zamanlar Çukurova konusu ve Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ne oldu gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Müjgan, Demir ve Ümit’in fotoğraflarını gösterir ve Züleyha şok geçirse de Müjgan’a karşı renk vermemek için tepki göstermez. Ancak fotoğrafları gördükten sonra kendisini sorgulamaya başlar. Züleyha’yı Adana’dan uzaklaştırmaya kadar götürecek bu fotoğraflar tüm dengeleri değiştirecektir.

Müjgan ise karşılık bulamasa da ilk kez Züleyha’ya doğru davranarak huzurlu bir şekilde hayatında temiz bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır. Üstelik bu durumu Fekeli’den izin alarak yapacaktır.

Cezasını çekmek üzere hapse giren Fikret’e karşı Demir’in öfkesi dinmemiştir. Demir ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmaz. Çiftlikteki baskın için de onu suçlamaktadır. Demir bu durumu savcıya söyler ve ardından hapishanede bile Fikret’e saldırmayı düşünür. Lütfiye ise Fikret’i kurtarmak için tüm ipuçlarını bir araya getirmeye çalışır. Fekeli ve Fikret arasındaki gerginlik ise azalacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.