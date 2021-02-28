Bir Şansım Olsa programı gerçek mi kurgu mu? Bir Şansım Olsa Show TV başvuru nasıl yapılıyor?

Show TV ekranlarının yeni programı Bir Şansım Olsa, merak konusu oldu. Programın formatı ve konusu merak ediliyor. İzleyiciler programa kayıt yaptırma ekranını araştırıyor.

Bir Şansım Olsa formatı nedir?

Çok farklı türde hazırlanan programda yarışmacılara hayatlarındaki pişmanlıklarını giderme şansları verilecek. Gerçek hikayelerin konu edineceği programda kavgalı olan kişiler barışacak ve küslükler son bulacak.

Bir Şansım Olsa kurgu mu, gerçek mi?

BB Yapım tarafından hazırlanan programı oyuncu Ayşegül Günay sunacak. Programda pişmanlıkları olan kişilere ikinci bir şans sunulacak ve yarışmacılar keşke dedikleri olayları telafi edecek.

Programın ana formatı, kişileri eskiden yaşadıkları ve keşke düzeltme şansım olsaydı dedikleri anlara geri götürüp, o anları düzeltme üzerine kurulacak. Programa katılacak kişiler hayat hikayelerine göre seçilecek, bu nedenle olayların gerçek hikayelere göre ele alınacağı ifade ediliyor.

Bir Şansım Olsa programı 16 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Program her hafta sonu saat 13:00’da Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Ayşegül Günay kimdir?

9 Kasım 1969 yılında dünyaya gelen Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tiyatro eğitimi almıştır.

2006 yılında ekranlara Kaybolan Yıllar adlı diziyle çıkan Günay, ilerleyen yıllarda Eşref Saati, Derman, Aile Saadeti, Lale Devri gibi yapımlarda yer almıştır.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Ayşegül Günay, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde yer almıştır. Günay, 160 cm boyunda ve 57 kilodur.