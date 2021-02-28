İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Bir Şansım Olsa programı gerçek mi kurgu mu? Bir Şansım Olsa Show TV başvuru nasıl yapılıyor?

Show TV’nin yeni programı Bir Şansım Olsa, dikkatleri çekti. Bir Şansım Olsa programı gerçek mi kurgu mu sorusu gündem oldu. İzleyiciler Bir Şansım Olsa Show TV başvuru nasıl yapılıyor sorusunu araştırıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 01:19
Bir Şansım Olsa programı gerçek mi kurgu mu? Bir Şansım Olsa Show TV başvuru nasıl yapılıyor?
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni programı Bir Şansım Olsa, merak konusu oldu. Programın formatı ve konusu merak ediliyor. İzleyiciler programa kayıt yaptırma ekranını araştırıyor.

Bir Şansım Olsa formatı nedir?

Çok farklı türde hazırlanan programda yarışmacılara hayatlarındaki pişmanlıklarını giderme şansları verilecek. Gerçek hikayelerin konu edineceği programda kavgalı olan kişiler barışacak ve küslükler son bulacak.

Bir Şansım Olsa kurgu mu, gerçek mi?

BB Yapım tarafından hazırlanan programı oyuncu Ayşegül Günay sunacak. Programda pişmanlıkları olan kişilere ikinci bir şans sunulacak ve yarışmacılar keşke dedikleri olayları telafi edecek.

Programın ana formatı, kişileri eskiden yaşadıkları ve keşke düzeltme şansım olsaydı dedikleri anlara geri götürüp, o anları düzeltme üzerine kurulacak. Programa katılacak kişiler hayat hikayelerine göre seçilecek, bu nedenle olayların gerçek hikayelere göre ele alınacağı ifade ediliyor.

Bir Şansım Olsa programı 16 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Program her hafta sonu saat 13:00’da Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Ayşegül Günay kimdir?

9 Kasım 1969 yılında dünyaya gelen Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde tiyatro eğitimi almıştır.

2006 yılında ekranlara Kaybolan Yıllar adlı diziyle çıkan Günay, ilerleyen yıllarda Eşref Saati, Derman, Aile Saadeti, Lale Devri gibi yapımlarda yer almıştır.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Ayşegül Günay, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde yer almıştır. Günay, 160 cm boyunda ve 57 kilodur.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvBir şansım Olsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Masumiyet dizisi tutar mı?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı

Popüler Haberler

iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
2019-2020 Öğrenci yardım parası almak için başvuru şartları nelerdir? Öğrenci yardım parası nasıl alınır?
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı muhtemel 11'ler - FB GS derbi maçı 6 Şubat eksikler ve maç kadroları
Behzat Ç bitti mi, devam edecek mi?
23 Eylül Pazartesi Reyting sonuçları Çukur, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Yasak Elma reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Brawl Stars oyunu kapanacak mı? Brawl Stars ne zaman kapanacak?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.