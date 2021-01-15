İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bir Şansım Olsa programı formatı nedir? Show Tv Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?

Show TV yeni formatlı bir program ile izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Programda bir şansım olsa diyen kişilerin, ikinci bir şans isteyen kişiler hikayeleri ele alınıyor. Program, hafta sonları ekranda olacak.

15 Ocak 2021 Cuma 23:24
Bir Şansım Olsa programı formatı nedir? Show Tv Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yeni bir program izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Şansım Olsa programı ile yeni bir format izleyici karşısına çıkacak.

Sunuculuğunu Ayşegül Günay’ın yaptığı programın yapımcılığı ise BBO Yapım tarafından gerçekleştirilecek. Hafta sonu yayın hayatına başlayacak olan program bu hafta sonunda saat 13.00’da yayına başlayacak. Programda pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını telafi etmeleri ele alınacak.

Programda hatalar yapan kişilerin bir şans daha istedikleri bir format işlenecek. İşte Bir Şansım Olsa programının yayınlanan fragmanı..

Bir Şansım Olsa tanıtım fragmanı:

VİDEO

 




Son Güncelleme: 15.01.2021 23:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BirşansımolsaShowTV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Bir Şansım Olsa programı formatı nedir? Show Tv Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
100.000 alınacak arabalar listesi 2021
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
Çalışan annelere 4 Bin 500 TL devlet yardımından yararlanacak!
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
İlaç raporu yenilemek için ne yapmalıyım? 2021 İlaç raporu ne zaman yenilenir?
Emekliye promosyon veren bankalar ve promosyon miktarları
Açık kapı nedir? Açık kapı başvuru kapatıldı ne demektir?
23 Mart 2020 Pazartesi Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı belli oldu. 23 Nisan Pazartesi kanalların güncel yayın akışları ortaya çıktı
Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı!
BluTV Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef dizisinden ilk kareler geldi
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Ocak 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 PTT doğum parası sorgulaması nasıl yapılır?
Aviva Sigorta BES başvurusu nasıl yapılır? 2021
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
30000 tl ye alınabilecek en az yakan araba 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.