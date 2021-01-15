Bir Şansım Olsa programı formatı nedir? Show Tv Bir Şansım Olsa sunucusu kimdir?

Show TV ekranlarında yeni bir program izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Şansım Olsa programı ile yeni bir format izleyici karşısına çıkacak.

Sunuculuğunu Ayşegül Günay’ın yaptığı programın yapımcılığı ise BBO Yapım tarafından gerçekleştirilecek. Hafta sonu yayın hayatına başlayacak olan program bu hafta sonunda saat 13.00’da yayına başlayacak. Programda pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını telafi etmeleri ele alınacak.

Programda hatalar yapan kişilerin bir şans daha istedikleri bir format işlenecek. İşte Bir Şansım Olsa programının yayınlanan fragmanı..

Bir Şansım Olsa tanıtım fragmanı:

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