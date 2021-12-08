Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri

Kimi kültürler ile ülkelerde yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Christmas konsepti olan içerikler ile karşı karşıya gelebiliyoruz. Her ne kadar yıl boyunca her zaman aynı temeller ile oluşturulan yapımlar bizi sıkıyor olsa da dönem simgesi olan nadir içerikler arasında yer aldığından, yine çok ses etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yeter ki bu yapımlar bize biraz da olsun neşelendirsin ve romantizm ihtiyacımızı karşılasın.

Bundan doayı Last Christmas, hiç yoktan arzu duyduğumuz bazı kriterleri karşıladığı için izlemeye değer bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Çığır açmaz ve şaşırtmazdır. Fakat çoğu klişe imgesine karışmadan içerisindeki malzemeler ile en iyisini çıkartmaya çalışıyor. Ayrıca seyirciyi eğlendirdiği kadar aşk hissini de sonuna kadar veriyor.

Bir Şans Daha filminin konusu nedir?

Bir Şans Daha filmi 1999 yılı Yugoslavya'sında bir kilise korosunda şarkı söyleyen küçük Kate karakteriyle başlıyor. Belli oluyor ki ailesi küçük Kate karakterine gururla yaklaşarak ona imreniyor. Ani bir geçiş ile seneler 2017 yılına geldiğinde Londra şehrinde Noel gününe az kaldığı görünüyor. Çinli Santa karakterinin Noel dükkanında çalışmakta olan Kate karakteri, bazı sorunlar ile başa çıkmaya çalışıyor. Parasını hunhar şekilde alkole harcadığı, yoğun aşk dramalarının yerine anlık hevesler ile birarada olduğu görülüyor. Hastalığı ise annesi ile arasında olan kötü ilişkinin yanı sıra...

Tüm bu yaşamın dışında yeni yeni bir şans eseriyle yaşamına giren Tom adındaki karakterin etkisi altındadır. Kate karakteri kendini tam anlamı ile Tom karakterine adayamaz. Fakat Tom ile konuşmaya, onunla bir şeyler yapmaya ve ordan oraya sürüklenmeye bayılır. Kendini onun yanında büyümüş hissine kaptırır. Filmin geri kalan kısmıysa eğlence ile romantizm bakımından birden fazla kriteri seyirciye vaat etmek istiyor. Hem kişilerin özel ve kişisel yaşantıları ile hem de Tom ile Kate karakteri üstünden çeşitli kurgular üretiyor. Fakat filmi adını veren Son Noel gerçeğiyle karşılaşılacak olması oldukça iç karartıyor. Tüm bunlar doğrultusunda film muhakkak izlenmesi gereken bir film.

Filmin IMDB puanı ise 10 üzerinden 6,5'tur.

Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri

- Emilia Clarke – Kate karakteri

- Madison Ingoldsby – Küçük Kate karakteri

- Boris Isakovic – Ivan karakteri

- Henry Golding – Tom karakteri

- Lydia Leonard – Marta karakteri

- Michelle Yeoh – Santa karakteri

- Maxim Baldry – Ed karakteri

- Emma Thompson – Petra karakteri

Bir Şans Daha filmi fragmanı