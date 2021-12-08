İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri

Alışılagelmiş yapımlardan sıkılan ve daha farklı yapımlar izlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği filmler arasında yer oan Bir Şans Daha filminin konusu merak ediliyor. Peki, Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Yapımı haberimizde...

08 Aralık 2021 Çarşamba 23:28
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
Takip Et:

Kimi kültürler ile ülkelerde yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Christmas konsepti olan içerikler ile karşı karşıya gelebiliyoruz. Her ne kadar yıl boyunca her zaman aynı temeller ile oluşturulan yapımlar bizi sıkıyor olsa da dönem simgesi olan nadir içerikler arasında yer aldığından, yine çok ses etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yeter ki bu yapımlar bize biraz da olsun neşelendirsin ve romantizm ihtiyacımızı karşılasın. 

Bundan doayı Last Christmas, hiç yoktan arzu duyduğumuz bazı kriterleri karşıladığı için izlemeye değer bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Çığır açmaz ve şaşırtmazdır. Fakat çoğu klişe imgesine karışmadan içerisindeki malzemeler ile en iyisini çıkartmaya çalışıyor. Ayrıca seyirciyi eğlendirdiği kadar aşk hissini de sonuna kadar veriyor.

Bir Şans Daha filminin konusu nedir?

Bir Şans Daha filmi 1999 yılı Yugoslavya'sında bir kilise korosunda şarkı söyleyen küçük Kate karakteriyle başlıyor. Belli oluyor ki ailesi küçük Kate karakterine gururla yaklaşarak ona imreniyor. Ani bir geçiş ile seneler 2017 yılına geldiğinde Londra şehrinde Noel gününe az kaldığı görünüyor. Çinli Santa karakterinin Noel dükkanında çalışmakta olan Kate karakteri, bazı sorunlar ile başa çıkmaya çalışıyor. Parasını hunhar şekilde alkole harcadığı, yoğun aşk dramalarının yerine anlık hevesler ile birarada olduğu görülüyor. Hastalığı ise annesi ile arasında olan kötü ilişkinin yanı sıra...

Tüm bu yaşamın dışında yeni yeni bir şans eseriyle yaşamına giren Tom adındaki karakterin etkisi altındadır. Kate karakteri kendini tam anlamı ile Tom karakterine adayamaz. Fakat Tom ile konuşmaya, onunla bir şeyler yapmaya ve ordan oraya sürüklenmeye bayılır. Kendini onun yanında büyümüş hissine kaptırır. Filmin geri kalan kısmıysa eğlence ile romantizm bakımından birden fazla kriteri seyirciye vaat etmek istiyor. Hem kişilerin özel ve kişisel yaşantıları ile hem de Tom ile Kate karakteri üstünden çeşitli kurgular üretiyor. Fakat filmi adını veren Son Noel gerçeğiyle karşılaşılacak olması oldukça iç karartıyor. Tüm bunlar doğrultusunda film muhakkak izlenmesi gereken bir film.

Filmin IMDB puanı ise 10 üzerinden 6,5'tur.

Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri

- Emilia Clarke – Kate karakteri

- Madison Ingoldsby – Küçük Kate karakteri

- Boris Isakovic – Ivan karakteri

- Henry Golding – Tom karakteri

- Lydia Leonard – Marta karakteri

- Michelle Yeoh – Santa karakteri

- Maxim Baldry – Ed karakteri

- Emma Thompson – Petra karakteri

Bir Şans Daha filmi fragmanı




Son Güncelleme: 08.12.2021 23:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir şans Daha Film Konusu NedirBir şans Daha Filmi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
Starstruck dizisi konusu ve oyuncuları
Starstruck dizisi konusu ve oyuncuları
21 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 21 Haziran Gelinim Mutfakta puanları
21 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 21 Haziran Gelinim Mutfakta puanları
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Yargı dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanacağı kanal
Yargı dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanacağı kanal

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Bir Şans Daha filminin konusu nedir? Bir Şans Daha Olsa filminin oyuncu kadrosu ve karakterleri
LTO Coin yükselişe geçer mi? Yorumları nasıl?
Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ziraat Bankası'ndan faizsiz 100 bin TL büyükbaş hayvan kredisi!
Evde hacamat yapılır mı? Hacamat tedavisi bir çok hastalığa çare oluyor
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Rüştü Asyalı kimdir, nerede doğmuştur? Rüştü Asyalı evli mi? Rüştü Asyalı kaç yaşında?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
TJK 8 Aralık 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Ceren Moray kimdir? Fox TV Yalancılar ve Mumları Elif kimdir?
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Yargı dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanacağı kanal
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.