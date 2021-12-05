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Bir Netflix içeriğiyle sizlerleyiz The Crowned Clown dizinin konusu ve yorumu

Netflix popüler içerikleriyle yine sizlerleyiz. The Crowned Clown dizi neyi anlatmakta? Dizinin oyuncuları ve teması ne? Detaylar haberimizde.

05 Aralık 2021 Pazar 23:16
Bir Netflix içeriğiyle sizlerleyiz The Crowned Clown dizinin konusu ve yorumu
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Dikkat çeken yeni bir dizi yorumunu sizlerle paylaşacağız. Umarım sizler için keyifli bir okuma olur. Netflix de yayınlanan The Crowded Clown dizisi bir Kore dizisi ancak biz bu tarz Kore içerikleri görmeye pek alışkın olmadığımız için dizi tarihi açıdan bize farklı bir perspektif sunuyor. Bu dizinin hikayesi kendimizi kaptırdığımız popüler içeriklerden bizleri uzaklaştırarak tarihe yakınlaştırıyor. Joseon hanedanlığını konu alan dizinin tarihi ve siyasi boyutu oldukça büyük. Game Of Thrones tadında bir senaryo dahilinde bizler krallıklar, aşk, ihanet be entrikalar bekliyor. Bu dinamik bir dizi olduğunun ilk sinyali diyebiliriz.

Kore dizileri genelde karmaşık olarak karşımıza çıkmaktaydı bu zamana kadar. Şimdi ki dizide öyle olsa da dikkatleri çeken şey dizinin tüm anlarının dinamik oluşu. Dizide politik ve kanlı sahneler üstüne suikastlar dikkatimizi çekiyor. Bunun yanında dikkatlerin değişmesine engel olan aşk sahneleri de seyirciyi daha çok bağlıyor diyebiliriz. Uzun sezonlar devam eden dizinin genel hatlarını ancak şöyle belirleyebiliriz. Dizi Joseon hanedanlığı ile Kral Lee Hun ekseninde ilerlemektedir.

Lee Hun’un krallığı fazlaca gaddar şekilde devam etmekte iken taht mücadelesi açısından diğer varisler ile de kargaşa yaşamaktadır. Dirayetli ve her zorluğun üstesinden gelebilen bir kral imajı çizilmekte ve bu kral artık iç tehditlerle mücadele etmeye çalışmaktadır.  Hayatına farklı bir insan girer. Bu insan Ha-Sun isminde bir soytarıdır. Ve bununla epey benzediklerini düşündürmektedir. Soytarıyı kendinin yerine koyarak yapılacak olan suikast girişimleri için kendini korumayı amaçlamaktadır. Ancak soytarı kral olma konusunda pek de başarılı değildir.

Ha-Sun ise bu zamana kadar kolay bir hayat yaşamamıştır ve sahte de olsa kral olmak ona fazlasıyla iyi gelmiştir. Yerini sağlamlaştırmayı düşünen soytarının aniden aşk ile karşılaşması onu afallatmıştır. Ve artık hayallerini aşık olduğu kadın üzerinden kurmak istemekte ve buna göre adımlar atmaktadır. Dizinin esas dikkat çeken yeri burası da değildir. Dizi içerisinde zıt kavramları barındırarak fazlaca zor olan bir şeyi harika şekilde başarmaktadır. Dram ve politikanın yanında romantizm ve savaş da vardır. Bunların hepsinin bir arada bu kadar akıcı gitmesi ise genel şartlarda hiç de kolay değildir. Bu kavramların bir arada bulunması her bölümde hız kazanmasına yol açar. Diziyi puanlayacak olursak on üzerinden sekiz vermemiz hiç de yanlış olmaz.

Dizinin oyuncu kadrosu

  • Yeo Jin-gu – Ha Seon
  • Se-yeong Lee – Yoo So Woon
  • Kim Sang-kyung – Yi Kyu
  • Hae-hyo Kwon – Shin Chi Soo
  • Jang Gwang – Eunuch Jo
  • Hye-Young Jung – Woon Shim
  • Jang Young-Nam – Dowager
  • Jong-Seok Yun – Jang Moo Young

Son Güncelleme: 05.12.2021 23:16
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NetflixThecrownedclownDiziyorumu
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