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Bir Nefes Yeter filmi TV'de ilk kez Cumartesi Kanal D'de!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Nefes Yeter Cumartesi akşamı saat 20:00'da ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Pek çok kişi tarafından merak edilen dizinin oyuncuları ve konusu ile halen merak edilmeye devam ediyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 04:22
Bir Nefes Yeter filmi TV'de ilk kez Cumartesi Kanal D'de!
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi olarak duyurulan ve pek çok kişi tarafından merak edilen dizi Bir Nefes Yeter yayın tarihi kesinleşti. Kanal D tarafından yapılan açıklamada dizinin fragman ve yayın tarihi paylaşılırken başrollerinde Seçkin Özdemir ve Tuvana Türkay dizide gösterecekleri performans ile merak ediliyor.


Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli’nin yaptığı dizi Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor.

Bir Nefes Yeter dizisi konusu

Yakışıklı bir genç olan Yaman içten içe mutsuz ve kendini kaybetmiş birisidir. Hayatı monoton olan Yaman daha sonra Nefes adında güzeller güzeli, sıcakkanlı ve iyi kalpli birisi ile tanışır. Yolları bir göl kasabasında kesişen ikili gördükleri anda birbirlerine aşık olsa da gerçeklerle ve sorunlarla yüzleşmek zorundadırlar.

Bir Nefes Yeter dizisi ne zaman?

Cumartesi akşamları saat 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Bir Nefes Yeter dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 04:22
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Kanal DYeni DiziBir Nefes Yeter
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