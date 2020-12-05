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Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları

2017 yılında çekilen ve başrollerini Tuvana Türkay ile Seçkin Özdemir'in oluşturduğu, birbirlerinin hayatlarına girdikten sonra oldukça değişik ilerleyen ve karmaşık bir hal alan hayat hikayesinin anlatıldığı film bu akşam 23.30'da TV2 kanalında yayınlanacaktır.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:15
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
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Bir Nefes Yeter Filmi! Konusu Nedir? Ne Zaman Çekildi? Oyuncu Kadrosu!

Bu akşam TV2 kanalında 23.30’da ekranlarda olacak Bir Nefes Yeter isimli film hakkında birçok bilgi toplandı. Konusu nedir? Nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? gibi takipçilerin sordukları sorulara yanıt vermeye çalışacağız..

Senaryosunu Pelin Karaahmetoğlu’nun hazırladığı, müziklerinin Gökhan Kırdar tarafından yapıldığı Bir Nefes Yeter isimli film, bu akşam TV2 kanalında saat 23.30’da seyirci ile buluşacak. Film hakkında merak edilenler..

Filmin Konusu Nedir?

Genç ve yakışıklı delikanlı Yaman, içten içe aslında mutsuz ve kaybolmuş biridir. Fakat bir gün her şey değişiklik gösterir. Yaman, hiç beklemediği bir zamanda sıcakkanlı, iyi kalpli, oldukça güzel ve çekici olan Nefes ile karşılaşır. Nefes’le tanışması ve yollarının çakışması göl kıyısında yer alan küçük bir kasabada gerçekleşir. Bazı zamanlar hayatları hakkında karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Yaman ve Nefes’in hayatları, birlikte olduklarından itibaren çok farklı bir gidişat yakalar.

Film Ne Zaman Çekildi?

Film 2017 yılında vizyona girmiştir. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Yasemin Erkul Türkmenli olmuştur.

Oyuncu Kadrosu!

Başrollerini Tuvana Türkay ve Seçkin Özdemir’in oluşturduğu filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şu şekildedir.

Zuhal Gencer Erkaya

Hakkı Ergök

Galip Erdal

Nilüfer Kurt

Mihriban Er

Coşkun Özmeriç

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
TV2Tuvana TürkaySeçkin ÖzdemirBir Nefes Yeter
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