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Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları

Türkiye’de yer alan Kanal 7 kanalı birçok diziyi bünyesinde barındırıyor. Hint dizilerine de yer kanal, büyük bir izleyici kitlesi topluyor. Sevilen Hint dizisi olan Bir Garip Aşk dizisi, konusu kadar oyuncuları da ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, dizisinin oyuncuları kimlerdir? Haberin detaylarında.

28 Şubat 2021 Pazar 16:31
Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları
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Türkiye’de yer alan bir kanal olan Kanal 7, Türk dizilerine yer verdiği gibi Hint dizilerine de yer vermekte. Hint dizilerine oldukça talep olan Türkiye’de, Kanal 7’de yer alan Hint dizileri çok fazla izlenmekte. Sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk’ta izlenilen dizilerden biri. Dizinin oldukça seveni var. Konusu kadar, oyuncularında merak eden dizi sevenleri, oyuncuları araştırıyor. Bizde Hint dizisi olan Bir Garip Aşk dizisinin konusunu ve oyuncularını dizi sevenler için araştırdık.

Bir Garip Aşk konusu

Bir Garip Aşk dizisi, oldukça sevilen ve merak edilen bir dizi. Merak edilen dizinin konusu ise birbirini hiç tanımayan iki insanın başından geçen olayları ele almakta. Dizi birbirlerini tanımayan ve birbirlerine benzemeyen iki insanın yaptığı evlilik ve bu evlilikle birlikte yaşanacak olayları ele alıyor. Dizi hem dram hem de romantik komedi türünde olup izleyiciyle buluşmakta.

Sevilen dizinin oyuncuları da sevenler tarafından merak edilmekte. Dizinin oyuncuları Hindistan ülkesinde oldukça ünlü oyunculardır. Profesyonel oyunculara yer veren dizi, oyuncuların performansıyla daha çok izlenir hale gelmektedir. Dizi de yer alan oyuncularda şu şekilde ele aldık.

Barun Sobti

Bir Garip Aşk dizisinin oyuncusu Barun Sobti, dizi de Anav karakterine nefes vermektedir. Dizi oyuncusu, 21 Ağustos 1984 yılında Delhi’de doğmuştur. Hindistan’ın ünlü oyuncusu Barun Sobti, birçok yapımda yer alsa da kariyerindeki en önemli karakter Bir Garip Aşk dizisinin Anav karakteridir. Barun Sobti, 2009 yılından bu yana oyunculuk yapmaktadır.

Sanaya Irani

17 Eylül 1983 yılında Hindistan’ın Mumbai kentinde doğan Sanayi Irani, oyuncu olduğu kadar dansçı ve modellikte yapmaktadır. 2006 yılında oynadığı bir yapımda oyunculuğu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bir Garip Aşk dizisinin Khuski karakterini oynayan ünlü oyuncu, Anav karakteriyle büyük bir aşkı canlandırıyor.

Deepali Pansare

3 Temmuz 1984 yılında doğan Deepalı Pansare, Hindistan’da doğdu. Evli olan ünlü oyuncu, Bir Garip Aşk dizisinde Payel Gupta karakterini canlandırmaktadır. Dizinin başrol karakterine nefes veren Pansare, Kushi karakterinin ablası rolündedir.

Akshay Dogra

21 Eylül 1981 yılında Hindistan’da doğmuştur. Akshat Dogra, oyuncu olmakdan önce kameraman olarak çalışmaktadır. Kameramanlık yaparken oyunculuk yapmak isteyen Dogra, oyunculuk yaptıktan sonra Hindistan’ın en sevdiği oyunculardan biri olmuştur. Dogra, Bir Garip Aşk dizisin de Akash karakterine nefes vermektedir. Akash karakteri ise Anav’ın kuzeni rolündedir.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7DiziKanalBir Garip Aşk
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