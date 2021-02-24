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Bir Denizaltı Hikâyesi nerede çekiliyor?

Dijital paltform Netflix'te başlayacak olan yeni dizi Bir Denizaltı Hikayesi, yıldız oyuncu kadrosuyla seyircileri heyecanlandırdı. Merakla beklenen dizinin nerede çekileceği birçok kişi tarafından araştırılıyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:07
Bir Denizaltı Hikâyesi nerede çekiliyor?
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Netflix’te yayınlanacak olan yeni dizi Bir denizaltı Hikayesi 30 Ocak 2021 tarihinde çekilmeye başlanacak. Dizinin merak edilen oyuncu kadrosunda birçok yıldız isim bulunuyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ecem Uzun, Ertan Saban ve Alper Saldıran gibi isimlerin rol alacağı dizinin çekimleri İzmir ve Cunda’da yapılacak.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisi nerede çekiliyor?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimlerinin büyük bir bölümü İzmir ve Balıkesir’in Cunda Adası’nda çekilecek. Dizi ilerleyen süreçte çekimlerini İstanbul’da yapacak.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekildiği Cunda Adası nerede?

Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası, ege denizinde bulunan büyük adalardan biridir. Tatil sezonlarının dışında beş bin kişinin yaşadığı adada Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimleri yapılacak.



Son Güncelleme: 24.02.2021 11:07
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NetflixBir Denizaltı HikayesiKıvanç Tatlıtuğözge özpiriçciCunda AdasıIzmir
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