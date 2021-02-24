Bir Denizaltı Hikâyesi nerede çekiliyor?

Netflix’te yayınlanacak olan yeni dizi Bir denizaltı Hikayesi 30 Ocak 2021 tarihinde çekilmeye başlanacak. Dizinin merak edilen oyuncu kadrosunda birçok yıldız isim bulunuyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ecem Uzun, Ertan Saban ve Alper Saldıran gibi isimlerin rol alacağı dizinin çekimleri İzmir ve Cunda’da yapılacak.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisi nerede çekiliyor?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekildiği Cunda Adası nerede?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimlerinin büyük bir bölümü İzmir ve Balıkesir’in’nda çekilecek. Dizi ilerleyen süreçte çekimlerini İstanbul’da yapacak.

Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası, ege denizinde bulunan büyük adalardan biridir. Tatil sezonlarının dışında beş bin kişinin yaşadığı adada Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimleri yapılacak.