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Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı

Netflix'in orijinal yapımı Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin setinden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı dizi, hikayesi ve kadrosu ile şimdiden heyecanla bekleniyor.

09 Şubat 2021 Salı 22:08
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
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Netflix platformunda yayınlanacak olan ‘Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisinden ilk kare geldi. PGM Picture tarafından hazırlanan ve kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran’ın yer aldığı dizinin çekimleri İzmir Foça’da başladı.

Yıldızlardan ilk kare geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’nin partner olduğu diziden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Denizaltında araştırma görevine hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman’ın hikayesinin anlatılacağı dizi, Netflix’in orijinal yapımı olarak karşımıza çıkacak.

İşte dizi setinden ilk kareler:



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Bir Denizaltı HikayesiKıvanç TatlıtuğÖzge ÖzpirinçciNetflix
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