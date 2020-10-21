Bir Denizaltı Hikayesi dizisi hususu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi Azizler Netflix'te

Ünlü dijital medya platformu Netflix yeni yayın döneminde bomba yapımlar ile izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Özellikle son dönem içinde Türkiye’de pek çok farklı yapıma imza atan Netflix izleyicilerden de tam not alıyor.

Son olarak Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş tarafından yapılan açıklamada, “Netflix olarak, Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda Netflix’in Türkiye’deki içerik yatırımlarına devam edeceği ve dünyanın diğer ülkelerinde de izlenebilir olacağı belirtilenler arasında yer aldı.

Fatma Dizisi

Özgür Önürme’nin senaryosunu yazdığı ve Özer Feyzioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Fatma dizisi de yeni yayın döneminde Netflix’te yer alacak olan yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Fatma dizisinin oyuncu kadrosunda ise Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimler yer alıyor. Dizide sıradan bir temizlikçi olan Fatma’nın kaybolan kocası Zafer’i aradığı sırada istemeden bir cinayet işlemesi ve ardından olanlar anlatılıyor.

50m2 Dizisi

Erşan Kuneri Dizisi

Burak Aksak tarafından senaryosu yazılan ve Selçuk Aydemir tarafından yönetilen 50m2 dizisinin başrolünde Engin Öztürk’ün yer aldığı ve 27 Ocak tarihinde Netflix’te yayınlanacağı açıklanalar arasında yer alıyor. Dizide 50 metrekarelik terzi dükkanında karanlık geçmişinden kaçan Gölge’nin yeni kimliği ile hayata tutunma mücadelesi anlatılıyor.

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın benzersiz karakteri Erşan Kuneri de Netflix’in yeni yayın döneminde yayınlayacağı diziler arasında yer alıyor.

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

Yılmaz Erdoğan’ın defalarda oynanan efsanevi eseri Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Oyunu da filme uyarlanacak Netflix platformundaki yerini alacak. Filmde 1948 senesinde üstün bir zekaya sahip olan Gülseren’in çevreye uyum sağlama çabası anlatılacak. Oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Erdoğan ile beraber Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak gibi önemli isimlerin yer aldığı ifade ediliyor.

Bir Denizaltı Hikayesi

Yapılan açıklamalara göre Tolga Karaçelik tarafından yönetilecek olan Bir Denizlatı Hikayesi dizisinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Yeni yayın döneminde yayınlanacak dizi Netflix’te izleyicileri ile buluşacak. Dizide tüm Dünya’yı etkisi altına alan bir doğa felaketi ardından Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için askeri bir denizaltı içinde çalışmalarına devam ettikleri izlenecek.