Bir Denizaltı Hikayesi Defne karakterini kim canlandıracak? Defne kimdir?

Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin çekimleri İstanbul’da olacak. 30 Ocak’ta çekimlere başlanacak olan dizinin yönetmeni Tolga Karaçelik oldu. Dizinin erkek başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’dur.

Yeni başlayacak olan dizinin senaristleri Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı’dır.

Dizinin merak edilen diğer bir kişisi de Özge Özpirinçci oldu. Güzel ve başarılı oyuncunun canlandıracağı Defne karakteri izleyiciler tarafından konuşulmakta.

DEFNE KARAKTERİ

Defne, dizinin kadın başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacaktır. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Arman karakteri ile partner olacaktır. Fakat Defne’nin nasıl bir rolde olacağı belli değildir.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

1 Nisan 1986 yılında doğan oyuncu, 35 yaşındadır. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden mezundur. 2008 yılında Cesaretin Var mı Aşka dizisinde oyunculuğa adım atmıştır.

Kavak Yelleri dizisinde de rol almıştır. Aşk Yeniden dizisinde oyunculuğundan söz ettiren Özge Özpirinçci, 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Engin Altan Düzyatan ile nişanlanıp ayrılmıştır. 2015 yılında beri Burak Yamantürk ile birliktedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

-Cesaretin Var mı Aşka?

- Kavak Yelleri

- Melekler Korusun

- Deli Saraylı

- Al Yazmalım

- Ağır Roman Yeni Dünya

- Tatar Ramazan

- Aramızda Kalsın

- Aşk Yeniden

- Kadın

- Mucize Doktor

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İNSTAGRAM HESABI

1311 gönderisi bulunan güzel oyuncunun 3.3 milyon takipçisi vardır. Resmi İnstagram hesabı kullanıcı adı: @ozpirincci’dir.