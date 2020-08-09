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Bir bilen bir pişiren programının sunucu Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?

09 Ağustos 2020 Pazar 19:05
Bir bilen bir pişiren programının sunucu Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
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Bir bilen bir pişiren programının sunucuları kimdir? Hangi gün kaçta yayınlanıyor?

TV8 ekranlarında Pazar sabahları 09.45’te izleyicisiyle buluşan Bir Bilen Bir Pişiren programının sunucusu açıklandı. 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 09.45’te Bir Bilen Bir Pişiren programı Türev Uludağ ve Ebru Erke’nin sunumu ile birlikte ekranlarımızda yer alacak. Bir Bilen Bir Pişiren yarışmasında Türev Uludağ ve Ebru Erke, çeşit çeşit ülke ve şehirleri hem gezip hem de lezzetlerini pişirecekler.

Türev Uludağ kimdir?

Türkiye’nin en sevilen şeflerinden biri olan Türev Uludağ 1987 de Adana da dünyaya gelmiştir. En son Sağlam Geziyoruz programında sunucu olarak gördüğümüz Türev Uludağ 33 yaşındadır. Hem aşçı hem oyuncu hem de sunucu olan Türev Uludağ oyunculuk derslerini Craft Akademi’de almıştır. Acun Ilıcalı ve ekibinin sevdiği isimlerden olan Türev Uludağ Adana Pozantı’ya reçel tesisi kurmuş ve üretilen bu reçelleri ithal ederek kendi memleketine çok büyük bir yatırımda bulunmuştur. Tv360 ekranlarında Mutlu Kahvaltılar adlı programı hem hazırlayıp hem sunan Türev Uludağ İstanbul Beşiktaş ta Reçel Türevleri adlı bir kahvaltı mekânını da işletmektedir.

Ebru Erke kimdir?


Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olan Ebru Erke, Altan Erekli’nin de eşidir. Birçok gazetede köşe yazarı olarak görev almış olan Ebru Erke sağlıklı yaşam ve doğru beslenme çalışmalar yapmasının yanında kitaplar da yazmaktadır. Kahvaltı adlı kitabı ile çok satanlar listesine giren Ebru Erke, Food and Travel adlı bir dergide editör olarak yer almaktadır. Mutfak Dostları Deneği Yönetim Kurulu üyesi olan Ebru Erke zeytinyağı ve çay üzerine İtalya’da ve Çin’de çeşitli eğitimler almıştır. Ebru Erke daha önce hiç TV sunuculuğunda yer almamıştır. Bir Bilen Bir Pişiren yarışması Ebru Erke nin ilk ekran deneyimi olacaktır.

Bir Bilen Bir Pişiren yarışması hangi günler yayınlanacak?

Bir Bilen Bir Pişiren yarışması 26 Temmuz 2020 pazar gününden itibaren her hafta pazar günleri sabah 09.45’te ekranlarda olacak.

Bir Bilen Bir Pişiren programı konukları

Bir Bilen Bir Pişiren programının ilk hafta konuğu ise oyuncu ve sanatçı olan Nilgün Belgün olacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 09.08.2020 19:05
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