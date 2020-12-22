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Bir Başkadır yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır 2. sezon olacak mı?

Netflix üzerinden yayınlanan ve başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi isimlerin yer aldığı Bir Başkadır dizisi izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Dizinin severleri ikinci sezonu ilgiyle bekliyor.

22 Aralık 2020 Salı 00:30
Bir Başkadır yeni sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır 2. sezon olacak mı?
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Netflix platformundan izleyici ile buluşan ve geniş kitlelerin beğenisini kazanan Bir Başkadır dizisinin yeni sezonu ilgiyle beklenmektedir. Dizide  Öykü Karayel, Tülin Özen, Alican Yücesoy, Fatih Artman, Defne Kayalar, Funda Eryiğit, gibi sevilen oyuncular oyunculuk performanslarını sergilemiştir.

Bir Başkadır Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi bayılmaları nedeni ile psikoloğa gitmeye başlayan Meryem’i konu almaktadır. Meryem’in çevresinde bulunan kişilerin birbirlerinden farklı yaşamları, sorunları, ön yargıları ve kesiştikleri noktalar dizi tarafından ele alınmaktadır.

Bir Başkadır Oyuncu Kadrosu

Öykü Karayel

Tülin Özen

Alican Yücesoy

Settar Tanrıöğen

Fatih Artman

Defne Kayalar

Bige Önal

Funda Eryiğit

Derya Karadaş

Bir Başkadır Dizisi Nerede Çekiliyor?

Bir Başkadır dizisinde Meryem’in yaşadığı evin çekimleri İstanbul Beykoz’da bulunan Tokatköy’de yapılıyor. Sinan’ın yaşadığı ev ise Şişli’de eski Ali Sami Yen Stadyum’un bulunduğu yere inşa edilen rezidanslarda bulunmaktadır.

Bir Başkadır 2.Sezon Ne Zaman?

Netflix platformu üzerinden yayınlanan dizi izleyenlerden tam not aldı. Dizinin en çok izlenen dizilerden biri olması ve oldukça yüksek puan alması dizinin 2.sezonu da gelecek mi sorusunu akıllara getirdi. Normalde dizi tek sezon olarak planlanmıştı. Ancak dizinin oldukça beğenilmesi sebebi ile ikinci sezonun da çekileceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:30
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Anahtar Kelimeler:
öykükarayelBirbaşkadır2.sezon
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