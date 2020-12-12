İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy hakkında bilgiler

Bir Başkadır dizisi izleyicilerden tam not aldı. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerin başında ise Sinan karakteri geliyor. İzleyiciler Bir Başkadır Sinan kimdir, yaşı ve boyu gibi soruları araştırmaya başladı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 12:18
Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy hakkında bilgiler
Takip Et:

Ekranların yeni dizisi Bir Başkadır izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Sinan oldu. Dizide Sinan karakterini oyuncu Alican Yücesoy canlandırıyor.

Bir Başkadır Sinan kimdir?

Sinan psikolojik sorunları olan hayatı umursamadan yaşayan biridir. Sinan için hiçbir şeyin önemi yoktur ve hayatı sıradan ve düz bir şekilde yaşar. Tüm bunların yanı sıra Sinan’ın hayatında birçok kişi vardır. Ancak Sinan kendisini bu kişilerden soyutlayarak yaşamaktadır.

Alican Yücesoy kimdir?

Bir Başkadır dizisinde Sinan karakterine hayat veren Alican Yücesoy 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 73 kilo olan yakışıklı oyuncu bir dönem Melisa Sözen ile birlikte olmuştur.

Yakışıklı oyuncu Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almış ve 2007 yılında Zoraki Koca adli diziyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yücesoy daha sonra Adanalı dizisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Yakışıklı oyuncu ilerleyen yıllarda Şubat, İntikam ve Kördüğüm gibi önemli yapımlarda yer almıştır.

Alican Yücesoy dizileri

Bir Başkadır

Menajerimi Ara

Jet Sosyete

Can Kırıkları

Adı: Zehra

Kördüğüm

Sen de Gitme

Bana Artık Hicran De

İntikam

Şubat

Suskunlar

Adanalı

Zoraki Koca



Son Güncelleme: 12.12.2020 12:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBir Başkadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy hakkında bilgiler
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Star TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alevlerin Ardından Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 12 Aralık 2020 Cumartesi
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler
13 Ocak Pazartesi: Temizlik Benim İşim kim kazandı? Cansu günün sonunda kaç puan aldı?
Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları
Ticaret odası esnaf kefalet kredisi nasıl onaylanır, şartları nelerdir? ESKKK kredisi üst limiti ne kadardır? Soru cevap!
İŞKUR TYP nedir? İşkur TYP'lere başvuru şartları nelerdir?
Menajerimi ara dizisi karakteri Leyla kimdir?
Anaokulları zorunlu mu? 2020 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2020 Aralık Kyk yatmaya başladı mı?
2021 Ordu fen liseleri taban puanları
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2020
Bay Yanlış yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Bay Yanlış yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.