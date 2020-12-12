Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy hakkında bilgiler

Ekranların yeni dizisi Bir Başkadır izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Sinan oldu. Dizide Sinan karakterini oyuncu Alican Yücesoy canlandırıyor.

Bir Başkadır Sinan kimdir?

Sinan psikolojik sorunları olan hayatı umursamadan yaşayan biridir. Sinan için hiçbir şeyin önemi yoktur ve hayatı sıradan ve düz bir şekilde yaşar. Tüm bunların yanı sıra Sinan’ın hayatında birçok kişi vardır. Ancak Sinan kendisini bu kişilerden soyutlayarak yaşamaktadır.

Alican Yücesoy kimdir?

Bir Başkadır dizisinde Sinan karakterine hayat veren Alican Yücesoy 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 73 kilo olan yakışıklı oyuncu bir dönem Melisa Sözen ile birlikte olmuştur.

Yakışıklı oyuncu Haliç Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almış ve 2007 yılında Zoraki Koca adli diziyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yücesoy daha sonra Adanalı dizisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Yakışıklı oyuncu ilerleyen yıllarda Şubat, İntikam ve Kördüğüm gibi önemli yapımlarda yer almıştır.

Alican Yücesoy dizileri

Bir Başkadır

Menajerimi Ara

Jet Sosyete

Can Kırıkları

Adı: Zehra

Kördüğüm

Sen de Gitme

Bana Artık Hicran De

İntikam

Şubat

Suskunlar

Adanalı

Zoraki Koca