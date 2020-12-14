Bir Başkadır Sinan Annesi kimdir? Nihal Koldaş kimdir?

Netflix’in Türk kullanıcıları için çektiği ve ilk bölümü ile büyük ilgi toplayan Bir Başkadır dizisinde Sinan’ın annesine hayat veren Nihal Koldaş araştırılmaya başladı. Pek çok dizi sever Bir Başkadır dizisinin ilk bölümünü izledikten sonra dizinin oyuncularını araştırırken en fazla araştırılan isim Sinan’ın annesine hayat veren Nihal Koldaş oldu.

Bir Başkadır Sinan’ın annesi kimdir?

Eşi vefat ettikten sonra bir başına kalan Sinan’ın annesi tek başına zor zamanlar geçirmiştir. Yalnızlıktan kurtulmak için komşuları ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan kadının en büyük yardımcısı komşusunun oğlu Ercan’dır.

Nihal Koldaş kimdir?

Tek başına kaldığı için sorunları olan kadın kötü birisi olmasa da çocuk yetiştirme konusunda sorunlar yaşamıştır.

1956 yılında Ankara’da dünyaya gelen Koldaş’ın asıl adı Nihal Geyran’dır. Çok uzun zamandır oyunculuk yapan Koldaş aynı zamanda tiyatro yönetmenidir.

İlk defa 1997 yılında Masumiyet filminde görev alan Koldaş o zamandan beri oyunculuk yapmaktadır. İlk defa profesyonel olarak görev aldığı yapım ise Bıçak Sırtı dizisinde canlandırdığı Gönül karakteridir.

Ulan İstanbul, Ağlama Anne ve İçerde dizileri ile tanınan Nihal Koldaş ekranların tecrübeli oyuncularından bir tanesidir.

Nihal koldaş görev aldığı dizi ve filmler