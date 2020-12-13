Bir Başkadır Peri kimdir? Defne Kayalar kimdir?

Netflix’in Türk kullanıcıları için çektiği ve ilk bölümü ile büyük ilgi toplayan Bir Başkadır dizisinde Peri karakterine hayat veren Defne Kayalar araştırılmaya başladı. Pek çok dizi sever Bir Başkadır dizisinin ilk bölümünü izledikten sonra dizinin oyuncularını araştırırken en fazla araştırılan isim Peri karakteri ile Defne Kayalar oldu.

Bir Başkadır Peri kimdir?

Devlet hastanesinde psikolog olan Peri, hastaları ile arasına koyduğu sınırlar ile tanınır. Fiziği ve yüz ifadeleri ile dikkat çeken Peri iyi eğitimli bir kadındır.

Sevgilisi olmayan ve yalnızlığı tercih eden Peri kafasına göre biri olmadığını düşünür. Varlıklı bir aileden gelen Peri bu yaşına kadar çok fazla ülke ve şehir görmüştür.

Defne Kayalar kimdir?

İyi niyetli olan Peri, Meryem’e yardım etmeye çalışmaktadır. Kendisi gibi Psikolog olan Meryem’e alanları ve işleri haklarında her konuda yardımcı olacaktır.

7 Mayısıs 1975’te İzmir’de dünyaya gelen Kayalar Bilkent Üniversitesi Grafik Bölümü mezunudur. Daha sonra Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde asistan olarak çalışan Kayalar asistanlık yaptığı süre boyunca sinemaya hayran kalarak oyuncu olmaya karar vermiştir.

İlk defa 2010 yılında çekilen Keskin Bıçak dizisinde görev alan Defne Kayalar daha sonrasında Eve Düşen Yıldırım dizisinde görev almıştır.

2013 yılında 20 Dakika dizisinde 24 bölüm görev alan Karalar bu dizi sayesinde büyük ilgi toplamış ve üne kavuşmuştur.

Medcezir ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde de büyük başarı yakalayan Defne Karalar o günden beri ekranların aranan kadın oyuncularından bir tanesi haline gelmiştir.

Defne Kayalar görev aldığı yapımlar