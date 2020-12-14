Bir Başkadır Mesude kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir?

Netflix’in Türk aboneleri için son çektiği dizi olan ve yayınlandığı günden beri büyük ilgi ile izlenen Bir Başkadır dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Bir Başkadır dizisi oyuncularından bir tanesi olan ve Mesude karakterine hayat veren oyuncu Gülçin Kültür merak ediliyor.

Bir Başkadır Mesude kimdir?

Gülçin Kültür kimdir?

Ali Sadi hocanın eşi olan Mesude iyi niyetli bir annedir. Kızı ile iyi ilişkiler içerisinde olan Mesude hayatından çok mutludur. Mesude’nin tek sıkıntısı ise Ali Sadi Hocanın geceleri horlamasıdır.

10 Ekim 1987 yılında Kırklareli’nde dünyaya gelen Kültür, Gıda Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra ODTÜ’de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2017 yılında Kelebekler filminde ilk defa kamera karşısına geçen Kültür yeni bir oyuncudur. 2017’den beri toplamda 8 projede görev alan Gülçin Kültür’ün ilk dizi tecrübesi Gülperi dizisidir.

Ün kazandığı ve tanınmaya başladığı yapım ise yeni sezonun iddialı yapımlarından bir tanesi olan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Tuna karakteridir.

Gülçin Kültür’ün görev aldığı yapımlar