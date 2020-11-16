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Bir Başkadır Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?

Netflix’in yeni Türk dizisi Bir Başkadır beğenileri kazandı. Sosyal medyada gündem olan dizi hakkında kullanıcılar Bir Başkadır Meryem’in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor, Bir Başkadır dizisi nerede çekildi sorularını araştırmaya başladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:44
Bir Başkadır Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?
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Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Bir Başkadır sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerin beğenisini kazanan dizideki ayrıntılarda dikkatlerden kaçmadı. Dizide son olarak 24 numaralı otobüs gündem oldu.


Dizide Meryem’in bindiği 24 numaraları otobüsün nereden geçtiği merak konusu olurken, İBB konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İBB otobüs filosunda 24 numaralı bir hattın bulunmadığı bildirildi. İBB Twitter hesabından yapılan bu açıklamaya Netflix’i de etiketledi.

Netflix Twitter hesabı İBB’nin açıklamasına ““Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…” şeklinde esprili bir yanıt verdi. Sosyal medyada iki tarafın tatlı atışması binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir Başkadır nerede çekildi?

Bir Başkadır dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı köy ve ilçelerinden yapıldı. Beykoz ilçesine bağlı köylerin yanı sıra çekimlerin bir kısmı da Şişli’de gerçekleştirildi.



Son Güncelleme: 16.11.2020 16:44
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Anahtar Kelimeler:
IbbNetflix
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