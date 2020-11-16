Bir Başkadır Meryem'in kullandığı 24 numaralı otobüs nereden geçiyor? Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?

Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Bir Başkadır sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerin beğenisini kazanan dizideki ayrıntılarda dikkatlerden kaçmadı. Dizide son olarak 24 numaralı otobüs gündem oldu.
Netflix Twitter hesabı İBB’nin açıklamasına ““Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…” şeklinde esprili bir yanıt verdi. Sosyal medyada iki tarafın tatlı atışması binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bir Başkadır nerede çekildi?
Bir Başkadır dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı köy ve ilçelerinden yapıldı. Beykoz ilçesine bağlı köylerin yanı sıra çekimlerin bir kısmı da Şişli’de gerçekleştirildi.
Son Güncelleme: 16.11.2020 16:44