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Bir Başkadır Meryem kimdir? Öykü Karayel hakkında bilgiler

Bir Başkadır Meryem karakterinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Öykü Karayel hakkında bilgiler ve merak edilenler.

13 Aralık 2020 Pazar 11:23
Bir Başkadır Meryem kimdir? Öykü Karayel hakkında bilgiler
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Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterine hayat veren Öykü Karayel ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

Bir Başkadır Meryem kimdir?

Meryem karakteri birkaç kez bayılma sorunu yaşamış ancak girmiş olduğu testlerde bayılmanın sebebi saptanmamıştır. Psikolojik bir şey olabileceği düşüncesiyle psikiyatr alanına sevk edilen Meryem, hem zeki hem de çok güzel bir genç kızdır. Doktor Peri ile görüşmeden, Ali Sadi Hoca’ya danışmış ve hocanın kendisi de gitmesi gerektiğini belirtse de neler konuşulduğuna dair bilgi edinmiştir.

Öykü Karayel kimdir?

20 Ağustos 1990’da İstanbul’da dünyaya gelen Karayel, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Henüz öğrencilik yıllarında tiyatro oyunlarında oynayan Karayel, Efes Özel Ödülü ile Genç Yetenek Ödülleri’ni kazanmıştır.

Yapımcı Ece Yörenç ve Kerem Çatay’ın dikkatini çeken Karayel, Kuzey Güney dizisinde Cemre Çayak karakterine hayat vermiştir.

Öykü Karayel’in rol aldığı yapımlar

Bir Başkadır

Jet Sosyete

Muhteşem İkili

Kalp Atışı

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Kara Para Aşk

Kuzey Güney



Son Güncelleme: 13.12.2020 11:23
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Anahtar Kelimeler:
Bir Başkadır Meryemöykü Karayel
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