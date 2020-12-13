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Bir Başkadır Hilmi kimdir? Gökhan Yıkılkan Yaşı, Boyu

İzlenme rekorları kırmaya devam eden Bir Başkadır dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Hilmi karakterine hayat veren Gökhan Yıkılkan'ı merak etmektedir.

13 Aralık 2020 Pazar 10:21
Bir Başkadır Hilmi kimdir? Gökhan Yıkılkan Yaşı, Boyu
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Netflix platformunda izlenme rekorları kıran Türk dizisi Bir Başkadır oyuncuları merakla araştırılmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı Hilmi karakteri ile adından söz ettiren Gökhan Yıkılkan ise son günlerin en fazla araştırılan oyuncularından bir tanesi haline gelmiştir.

Bir Başkadır Hilmi kimdir?

Kitap okumayı çok seven ve yalnızlığı seçmiş olan Hilmi arkadaşları ile oturduğunda bu kitaplardan öğrendiklerini anlatan birisidir.

Meryem ile karşılaştıktan sonra ona aşık olan Hilmi aralarında ki statü farkından dolayı çekingen davransa da Meryem ile yakınlaşmak için elinden geleni yapacaktır.

Belediye kütüphanesinden sürekli kitap alan Hilmi’nin tek amacı Meryem’le tanışmak ve kendini geliştirmektir.

Gökhan Yıkılkan kimdir?

1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yıkılkan, lise eğitimine kadar Ankara’da kalmıştır. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosuna katılan Yıkılkan uzun yıllar oyunlarda görev almıştır.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanan ve başarı ile bitiren Yıkılkan, Alper Mestçi ile tanıştıktan sonra TRT’de yayınlanan Bir Zahmet programında kendini gösterme şansı yakalamıştır.

Daha sonrasında İki Yaka Bir İsmail, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizilerinde görev alan Yıkılkan’ın  Hek Yek filminde görev almıştır.

Gökhan Yıkılkan görev aldığı yapımlar

  • Bir Başkadır
  • Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi
  • İki Yaka Bir İsmail
  • Bir Zahmet

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 10:21
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