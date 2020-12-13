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Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir? Bige Önal kimdir?

Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizide Hayrunnisa karakterini araştırmaya devam ederken aynı zamanda Hayrunnisa karakterine hayat veren Bige Önal'ı da araştırıyor.

13 Aralık 2020 Pazar 17:00
Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir? Bige Önal kimdir?
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Netflix’te yeni başlayan ve ilk bölümü ile büyük ses getiren Bir Başkadır dizisi merak edilmeye devam ediyor. En merak edilen oyuncu ise dizide Hayrunnisa karakterine hayat veren ve güzelliği ile herkesi cezbeden Bige Önal oldu.

Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir?

Müzik dinlemekten çok hoşlanan Hayrunnisa Ali Sadi Hoca’nın kızıdır. Çocukluğundan beri babasının gölgesi ile büyüyen ve özgüveni düşük olan Hayrunnisa artık genç kızdır.

Konya’da ekonomi okuyan Hayrunnisa kendini bulmaya çalışmaktadır. Kendisine bir dünya oluşturan Hayrunnisa hep o dünyada yaşasa da bazen kendi dünyasından kaçarak başka şeylerin peşinden gider.

Bige Önal kimdir?

1 Şubat 1990’da İstanbul’da dünyaya gelen Önal eski Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal’ın kızıdır. Annesi ise eski manken olan Mine Baysan’dır.

Liseyi Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesini kazanmıştır. Özel oyunculuk eğitimleri alarak kendini geliştiren Önal ilk defa 2010 yılında Elde Var Hayat dizisinde görev almıştır.

Daha sonrasında Halil İbrahim Sofrası ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde görev alarak üne kavuşmuştur.

Özellikle Hakan Muhafız ve Sen Çal Kapımı dizilerinde gösterdiği performans ile büyük başarı elde etmiştir.

Bige Önal’ın görev aldığı yapımlar

  • Bir Başkadır
  • Sen Çal Kapımı
  • Hakan: Muhafız
  • Bodrum Masalı
  • Maral: En Güzel Hikayem
  • Benim Adım Gültepe
  • Yasak
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Halil İbrahim Sofrası
  • Elde Var Hayat

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:00
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