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Bir Başkadır Gülbin kimdir? Tülin Özen kimdir?

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Son olarak pek çok Bir Başkadır hayranı Gülbin karakterini ve karaktere hayat veren Tülin Özen'i araştırmaya başladı.

13 Aralık 2020 Pazar 18:15
Bir Başkadır Gülbin kimdir? Tülin Özen kimdir?
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Netflix platformunda yayınlanmaya başlayan Bir Başkadır dizisi oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. Dizide Gülbin karakterini canlandıran Tülin Özen araştırılmaya devam ederken aynı zamanda Tülin Özen’in dizide canlandırdığı Gülbin karakterinin kim olduğu da araştırılıyor.

Bir Başkadır Gülbin kimdir?

Yetenekli ve bilgili bir psikolog olan Gülbin kendisine ait kliniğinde hastaları ile ilgilenen bir doktordur. Hastaları ile empati kurma konusunda başarılı olan Gülbin maddi yönden de iyi durumda olan ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadındır.

Kürt kökenli olan Gülbin ailesine ve geleneklerine bağlıdır. Meslektaşı olan Peri ile uzun yıllar önce hasta doktor ilişkisinde olan Gülbin, Peri’nin doktorudur. Bu nedenle ikili arasında profesyonel bir doktorluk ilişkisi yoktur.

Tülin Özen kimdir?

24 Aralık 1979 tarihinde İskenderun’da dünyaya gelen Özen, Aslen Artvinlidir. Liseyi İzmir Bonova’da tamamlayan Özen, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Mesleğini yapmak yerine oyuncu olmayı tercih eden Özen pek çok tiyatrodan ve hocadan ders almıştır.

İlk defa Beyaz Gelincik dizisinde Meryem karakterine hayat veren Özen bu dizide 63 bölüm görev almıştır. Son zamanlarda özellikle Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Arzu karakteri ile tanınan Tülin Özen daha sonrasında TV8 ekranlarının Kırmızı Oda dizisinde Doktor Piraye karakterine hayat vermiştir.

Tülin Özen’in görev aldığı yapımlar

  • Bir Başkadır
  • Kırmızı Oda
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • Aşk ve Gurur
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem
  • Yalan Dünya
  • Bizim Yenge
  • Üsküdar’a Giderken
  • Kapalıçarşı
  • Beyaz Gelincik

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:15
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