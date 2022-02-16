Bir Başkadır Funda Eryiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Funda Eryiğit, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Funda Eryiğit, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Funda Eryiğit Biyografisi

Kadir Has Anadolu Lisesi’nde okudu. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ülkeler arası ilişkiler bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü okudu ve mezun oldu.

1984 yılında Hollanda’nın Zwolle kasabasında dünyaya geldi. Bir tane abisi vardır. Ailesi Hollanda’da işçi olarak çalışıyordu. Karadayı dizisiyle adından sıkça söz ettirdi. Ailesi Türkiye’ye dönene kadar bir süre babaannesinin yanında kaldı. Kendisi aslen Samsun iline bağlı Bafralıdır.

Funda Eryiğit Rol Aldığı Yapımlar