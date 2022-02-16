İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Bir Başkadır Funda Eryiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Funda Eryiğit, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:16
Bir Başkadır Funda Eryiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Takip Et:

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Funda Eryiğit, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Funda Eryiğit, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Funda Eryiğit Biyografisi

Kadir Has Anadolu Lisesi’nde okudu. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ülkeler arası ilişkiler bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü okudu ve mezun oldu.

1984 yılında Hollanda’nın Zwolle kasabasında dünyaya geldi. Bir tane abisi vardır. Ailesi Hollanda’da işçi olarak çalışıyordu. Karadayı dizisiyle adından sıkça söz ettirdi. Ailesi Türkiye’ye dönene kadar bir süre babaannesinin yanında kaldı. Kendisi aslen Samsun iline bağlı Bafralıdır.

Funda Eryiğit Rol Aldığı Yapımlar

  • Karadayı
  • Poyraz Karayel
  • Eski Hikaye
  • Mehmed Bir Cihan Fatihi
  • Uçurum
  • Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • İstanbul Altınları
  • Canım Ailem
  • İş Arıyoruz
  • Bir Başkadır


Son Güncelleme: 16.02.2022 09:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Funda EryiğitBir Başkadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Rüya Günderen kimdir? Kaç yaşındadır?
Rüya Günderen kimdir? Kaç yaşındadır?
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler
Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler
Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler
Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?

Popüler Haberler

Oyuncu Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerelidir? Kürşat Alnıaçık nerede yaşıyor?
Bir Başkadır Funda Eryiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
Rüya Günderen kimdir? Kaç yaşındadır?
Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler
Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler
Eda Şölenci kimdir? Eda Şölenci hakkında bilgiler
Işıl Yücesoy kimdir, nerede doğmuştur? Işıl Yücesoy evli mi? Işıl Yücesoy kaç yaşında?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Kardeşlerim Dizisi Kenan ( Murat Onuk ) kimdir?
Burgan Bank'tan emeklilere kredi müjdesi! Emekli kredisi kampanyası 125 bin TL kredi!
Fatma dizisindeki Yusuf karakteri (Çağdaş Onur Öztürk) kimdir?
Kabızlık nedir, neden olur? Kabızlığının sebepleri nelerdir?
Ekranların mihenk taşı Cezmi Baskın kimdir?
Teşkilat dizisinde Ceren’in babası Şef kimdir? Ahmet Utlu kimdir?
KOSGEB hangi sektörleri destekliyor?
Kaymakamlık, Belediye ve Valiliklerin yaptığı yardımlar nelerdir? Yardımların başvuru şartları nelerdir?
İBB Beyaz Masa Sosyal Yardım Kartı başvuruları nasıl yapılır?
Şehirden Köye Gidenlere Büyük Teşvik! Köye Dönenler Vergiden Muaf Olacak
SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.