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Bir Başkadır dizisinde Ruhiye Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Funda Eryiğit)

Netflix platformunda yayınlanan "Bir Başkadır" isimli yeni Türk dizisinde Ruhiye karakterini canlandıran Funda Eryiğit kimdir? Güzel ve başarılı oyuncumuz nerelidir? Daha önce hangi film ve dizilerde yer almıştır? Kaç yaşındadır? Evli midir?

10 Aralık 2020 Perşembe 09:27
Bir Başkadır dizisinde Ruhiye Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Funda Eryiğit)
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Bir Başkadır Ruhiye Kimdir?

Canlandıran:

Funda Eryiğit

Yaşı:

6 Kasım 1984

Nereli:

Hollanda, Zwolle

Kilosu:

52 kg

Boyu:

1.72 m

Eşi / Sevgilisi:

Bilinmiyor.

 

Ruhu ciddi şekilde hasta. Psikolojik sorunları var. Esasen nazik bir insan. Kocasını, çocuklarını ve Meryem'i çok seviyor ve onlara değer veriyor.

Ancak son iki yılda bu durum kötüleşmeye başladı. Geçtiğimiz iki yılda işler daha da kötüye gitti ve zor bir hayat sürmeye başladı.

İyileşmek için elinden geleni yapmasına rağmen, işe yaramadı. Evin bahçesinde bile rahatça yürüyemeyecek duruma gelmiştir.

Funda Eryiğit

 

Kimdir?

6 Kasım 1984'te Hollanda'nın Zwolle kentinde doğdu. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Ardından İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Birçok oyunda rol aldı ve bazı ödüller kazandı. Aktrisin performansı çok beğenildi ve daha sonra dizi ve film projelerinde oyuncu oldu.

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2008-2010 yıllarında Canım Ailem dizisinde Seyhan karakterini oynayarak kazandı.

Ardından hemen İstanbul'un Altınları ve Uçurum dizisiyle devam etti. Ancak özellikle Karadayı dizisinde 40 bölüm oynayan Belgin karakteri ile ünlü bir oyuncu haline gelmiştir.

Poyraz Karayel dizisinden Eda olarak tanıyoruz. Hakan: Muhafız dizisinde Nisan karakterine hayat vermiştir.

Son olarak Bir Başkadır dizisiyle kamera karşısına geçti. Şimdi ise Bir Başkadır dizisinde Ruhiye karakterini canlandırmaktadır.

Funda Eryiğit’in Rol Aldığı Diziler

  • Son Yaz
  • Bir Başkadır
  • Hakan: Muhafız
  • Can Kırıkları
  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi
  • Kara Yazı
  • Gecenin Kraliçesi
  • Karadayı
  • Eski Hikaye
  • Uçurum
  • İstanbul’un Altınları
  • Canım Ailem


Son Güncelleme: 10.12.2020 09:27
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Anahtar Kelimeler:
NetflixFundaEryiğit
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