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Bir Başkadır dizisinde Ramazan Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Aziz Çapkurt)

Netflix platformunda yayınlanan "Bir Başkadır" isimli yeni Türk dizisinde Ramazan karakterini canlandıran Azizi Çapkurt kimdir? Oyuncumuz nerelidir? Daha önce hangi film ve dizilerde yer almıştır? Kaç yaşındadır? Evli midir?

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:14
Bir Başkadır dizisinde Ramazan Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Aziz Çapkurt)
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Netflix platformunda yayınlanan “Bir Başkadırdizisinde Ramazan karakteriyle rol alan oyuncu merak edilmektedir.

Bir Başkadır Ramazan Kimdir?

Ruhiye ile aynı köydendir. Ramazan fakir ve kendini bilemeyen bir insandır. Gençken kötü bir kişiliğe sahipti.

Geçmiş dönemde yapmış olduğu bir kötülük bulunmaktadır. Üstelik yapmış olduğu kötülük sadece bilinen kısmıdır. Gençlik yıllarında bilinmeyen daha fazla kötülükler bulunmaktadır.

Çok sorunlu birisidir. Görünüşü ve davranışıyla insanları korkutmaktadır. Köyde bir şeyler yaparak geçimini sağlamaktadır.

Diziyi izlemeyi bitirmemiş olanlar için daha fazla bilgi vermesek iyi olur. İlerleyen bölümlerde Ramazan karakterini daha yakından tanıyacaksınız.

Aziz Çapkurt

 

Kimdir?

1981 yılında Kars'ın Digor ilçesinde doğdu. Burada İlköğretim ve lise öğrenimini görmüştür. Reji asistanlığı yaparak televizyon ve filmlerde yer almaya başlamıştır.

Daha sonra 2014 yılında ilk kez Cennetten Kovulmak filminde Yusuf rolünü canlandırarak performansını sergileme fırsatı buldu.

Ayrıca "Annemin Şarkısı" filminde okul öğretmeni olarak görev yaptı. West Of Liberty dizisinde 5 bölüm oynayarak ilk dizi performans deneyimini kazandı.

Genellikle Alman filmlerinde oynuyor. Yönetmen, senarist ve yapımcılığını üstlendiği Bedengi adlı kısa filmi bulunmaktadır.

Şimdilerde Bir Başkadır dizisinde Ramazan karakterine hayat vermektedir.

Aziz Çapkurt’un Rol Aldığı Diziler

  • Bir Başkadır
  • Catherine the Great
  • Jerks
  • West of Liberty


Son Güncelleme: 12.12.2020 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Bir BaşkadırDiziNetflix
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