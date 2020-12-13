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Bir Başkadır dizisinde İsmail Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Göktuğ Yıldırım)

Netflix platformunda yayınlanan "Bir Başkadır" isimli yeni Türk dizisinde İsmail karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz Göktuğ Yıldırım kimdir? Oyuncumuz nerelidir? Daha önce hangi film ve dizilerde yer almıştır? Kaç yaşındadır?

13 Aralık 2020 Pazar 22:01
Bir Başkadır dizisinde İsmail Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Göktuğ Yıldırım)
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Bir Başkadır İsmail Kimdir?

Ruhiye ve Yasin'in çiftinin oğludur. Bu çocuk bilinmeyen nedenlerle konuşamamaktadır. İki kelime söylemek için bile ağzını açmaz.

Güler, eğlenir, dolaşır ama konuşmaz. Fiziksel olarak konuşmada zorluk yoktur. Ama konuşmaz. Çok yakın bir ilişkiniz olsa bile tam tersi bir durum olsa da fayda etmez. İçine kapanık bir çocuktur ve annesini, babasını ve kız kardeşini çok sever.

Göktuğ Yıldırım

 

Kimdir?

9 Eylül 2011'de doğdu. Halen ilköğrenimine devam etmektedir. Hande Aytar Ajans'ta oyunculuk eğitimi ve koçluğuna devam edilmektedir.

Başarılı çocuk oyuncular arasında yer alır ve sevilen birisidir. Basketbolu ve boksla ilgilenmektedir. Gülay Say’dan drama eğitimi alıyor. Özel oyunculuk kursları ile seviyesini yükseltmeye devam eden Göktuğ Yıldırım, ileride başarılı oyunculardan biri olma potansiyeline sahiptir.

İlk profesyonel dizi performans deneyimini Gönül Dağı dizisinde kazandı.

Şimdilerde Bir Başkadır dizisinde İsmail karakterine hayat vermektedir.

Göktuğ Yıldırım’ın Rol Aldığı Diziler

  • Bir Başkadır
  • Gönül Dağı


Son Güncelleme: 13.12.2020 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Bir BaşkadırDiziNetflix
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