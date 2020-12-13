Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler hangileridir?

Bir Başkadır Dizi Müzikleri
Dizi için hazırlanan müziklerin yanı sıra eski müziklerde dizide yer almaktadır. Dizi sırasında çalan müzikler diziye ayrı bir hava katmış ve duyguyu daha iyi vermesine yardımcı olmuş diyebiliriz. Şu sıralar oldukça popüler olan Netflix’in Türk yapımı Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler oldukça beğenilmektedir.
Sizler için bu müzikleri araştırdık
İşte Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler
Ferdi Özbeğen – Gündüzüm Seninle
Ferdi Özbeğen – O Günler
Zerrin Özer – Öldüğümde Mezarıma Gelir Bakar Mısın?
Ferdi Özbeğen – Seni Terkedeceğim
Clair de Femme – Jean Musy
Michel Delpech – La maison est en ruine
Russ Case – Cleopatra Theme
Franco Micalizzi – L’ultima Neve Di Primavera
Aşık Mahzuni Şerif – Han Sarhoş Hancı Sarhoş
Melih Kibar – Çoban Yıldızı
Son Güncelleme: 13.12.2020 21:09