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Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler hangileridir?

Netflix platformunda yayınlanan Türk yapımı olan Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler merak ediliyor. Dizide çalan müzikler dizinin hayranları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler hangileridir?

13 Aralık 2020 Pazar 21:09
Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler hangileridir?
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Bir Başkadır Dizi Müzikleri

Dizi için hazırlanan müziklerin yanı sıra eski müziklerde dizide yer almaktadır. Dizi sırasında çalan müzikler diziye ayrı bir hava katmış ve duyguyu daha iyi vermesine yardımcı olmuş diyebiliriz. Şu sıralar oldukça popüler olan Netflix’in Türk yapımı Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler oldukça beğenilmektedir.

Sizler için bu müzikleri araştırdık

İşte Bir Başkadır dizisinde çalan müzikler

 

Ferdi Özbeğen – Gündüzüm Seninle

Ferdi Özbeğen – O Günler

Zerrin Özer – Öldüğümde Mezarıma Gelir Bakar Mısın?

Ferdi Özbeğen – Seni Terkedeceğim

Clair de Femme – Jean Musy

Michel Delpech – La maison est en ruine

Russ Case – Cleopatra Theme

Franco Micalizzi – L’ultima Neve Di Primavera

Aşık Mahzuni Şerif – Han Sarhoş Hancı Sarhoş

Melih Kibar – Çoban Yıldızı



Son Güncelleme: 13.12.2020 21:09
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Anahtar Kelimeler:
Bir BaşkadırDiziMüzik
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