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Bir Başkadır dizisinde Ali Sadi Hoca Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Settar Tanrıöğen)

Netflix platformuna yayın hayatına yeni başlayan Bir Başkadır isimli Türk dizisinde Ali Sadi Hoca karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen kimdir? Daha önce hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Kaç yaşındadır? Evli midir?

13 Aralık 2020 Pazar 19:25
Bir Başkadır dizisinde Ali Sadi Hoca Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Settar Tanrıöğen)
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Bir Başkadır Ali Sadi Hoca Kimdir?

Kendi mahallesinde saygı gören ve sevilen bir hocadır. Karısı ve kızıyla birlikte yaşıyor. Etrafındakilere karşı çok sakin ve samimi bir tavır göstermektedir.

Yüksek din bilgisine sahip ve yakınlarınca akıl danışılan kişidir. Bir sorun olduğunda mahalle sakinleri hemen Ali Sadi'ye gitmektedir.

Eylemlerinde ve sözlerinde yardıma ihtiyacı olanlara akıl hocalığı yaparak yol göstermektedir. Dini bilgisini yol göstermek için kullanmaktadır.

Kötü niyetli biri değil. Yapısı insanları dostane bir şekilde empati kurmakta ve etkilemektedir. Daha fazla bilgi vermek spoiler olarak uygun olmayabilir. Diziyi izleyerek karakteri tanıyabilirsiniz.

Settar Tanrıöğen

 

Kimdir?

15 Temmuz 1962'de Denizli'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimini başarıyla tamamladı.

Sinema ve oyunculuk alanlarına ilgi göstererek eğitimler almıştır. 1995 yılından beri aktif olarak dizi ve film yapımlarında yer almış, deneyimli ve başarılı bir oyuncu olmuştur.

1995 yılında Saldıray Abi karakterini Bir Demet Tiyatro’da oynadı ve ilk oyunculuk deneyimi kazandı.

Ardından Boşgezen ve Kalfası dizisinde rol almıştır. 2. bahar dizisinde Vakkas rolünü oynarak ekralarda yer almaya devam etmiştir.  

2015-2017 yılları arasında Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırarak Türkiye'de tanınan bir oyuncu haline gelmiştir. Son olarak Bir Başkadır dizisiyle kamera karşısına geçti. Ali Sadi hoca karakterine hayat vermektedir.

Settar Tanrıöğen’in Rol Aldığı Diziler

  • Bir Başkadır
  • Kuzgun
  • Bu Sayılmaz
  • Baba Candır
  • Urfalıyam Ezelden
  • Gece Gündüz
  • Karınca Yuvası
  • Alacakaranlık
  • İkinci Bahar
  • Boşgezen ve Kalfası
  • Bir Demet Tiyatro


Son Güncelleme: 13.12.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
Bir BaşkadırSettar TanrıöğenNetflix
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