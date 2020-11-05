Bir Başkadır dizisi ne zaman başlayacak? Öykü Karayel'in yeni dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Online dizi film platformu Netflix Türk yapımı dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi çekti.

Dizinin başrollerinden biri güzel oyuncu Öykü Karayel olurken, dizinin senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya üstlendi.

Bir Başkadır dizisi ne zaman başlayacak?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizi 12 Kasım tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizide Öykü Karayel’in tesettürlü olması şimdiden gündem olurken dizide sosyokültürel olarak farklı insanların hayata bakışları üzerinden konular işlenecek.

Bir Başkadır dizisi oyuncu kadrosu

Bir Başkadır Meryem – Öykü Karayel

Dizide Öykü Karayel’in yanı sıra Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Yanrıöğen gibi sevilen isimler yer alıyor. Dizi ilk sezonunda 8 bölüm olarak yayınlanacak. İstenilen başarının gelmesi halinde dizinin ikinci sezonu da yayınlanacak.

Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterini canlandıran oyuncu Öykü Karayel 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Güzel oyuncu kariyerinde çok sayıda dizide yer alırken adını Kuzey Güney dizisiyle duyurmuştur. Karayel bu dizinin ardında Muhteşem İkili, Jet Sosyete ve Kalp Atışı gibi dizilerde yer almıştır.

Bir Başkadır dizisi Fatih Artman

1988 yılında dünyaya gelen oyuncu Behzat Ç adlı diziyle adını duyurmuş ve daha sonra çok sayıda yapımda yer almıştır. Yakışıklı oyuncu şimdilerde Menajerimi Ara adlı dizide yer almaktadır. Artman bu dizilerin dışında Bana Masal Anlatma, Beş Kardeş, Ekşi Elmalar, Kırık Kalpler Bankası gibi başarılı yapımlarda yer almıştır.

Funda Eryiğit kim?

1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelen güzel oyuncu Eryiğit, ilk kez Canım Ailem adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Eryiğit çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra Karadayı, Gecenin Kraliçesi, Can Kırıkları, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Poyraz Karayel, İstanbul’un Altınları, Uçurum ve Mehmed Bir Cihan Padişahı gibi yapımlarda yer almıştır.