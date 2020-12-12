Bir Başkadır dizisi Hayrunnisa'nın arkadaşı kimdir? Esme Madra'nın hayatı

Netflix platformu üzerinden yayınlanan Bir Başkadır dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Hayrunnisa’nın arkadaşı rolünü oynayan Esme Madra’nın hayatı ve rol aldığı yapımlar ise merak konusu.
Esme Madra Kimdir?
1987 yılında dünyaya gelen Esme Madra, Mimar Sinan Üniversitesinden mezun olmuştur. Annesi karikatürist babası yazar olan Madra, ilk olarak Masum dizisinde boy göstermiştir. Vatanım Sensin dizisinde rol alan Madra son olarak Bir Başkadır dizisinde rol almıştır. Bir çok yapımın ise yönetmenlik ve yapımcılığını üstlenmiştir.
Son Güncelleme: 12.12.2020 16:05