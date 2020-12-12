İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bir Başkadır dizisi Hayrunnisa'nın arkadaşı kimdir? Esme Madra'nın hayatı

Netflix'de 12 Kasım yayınlanan Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya devam ediyor. Dizide Hayrunnisa'nın arkadaşı karakterinin kim olduğu ve rol aldığı yapımlar merak edilmektedir.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:05
Bir Başkadır dizisi Hayrunnisa'nın arkadaşı kimdir? Esme Madra'nın hayatı
Takip Et:

Netflix platformu üzerinden yayınlanan Bir Başkadır dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Hayrunnisa’nın arkadaşı rolünü oynayan Esme Madra’nın hayatı ve rol aldığı yapımlar ise merak konusu.

Dizide Hayrunnisa’nın arkadaşı olan karakter, onunla çok iyi anlaşan bir arkadaşıdır. Aynı mahallede yaşayan arkadaşı oldukça dik kafalı ve bildiğini okuyan bir karakterdir.

Esme Madra Kimdir?

1987 yılında dünyaya gelen Esme Madra, Mimar Sinan Üniversitesinden mezun olmuştur. Annesi karikatürist babası yazar olan Madra, ilk olarak Masum dizisinde boy göstermiştir. Vatanım Sensin dizisinde rol alan Madra son olarak Bir Başkadır dizisinde rol almıştır. Bir çok yapımın ise yönetmenlik ve yapımcılığını üstlenmiştir.



Son Güncelleme: 12.12.2020 16:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BirbaşkadırEsmemadra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

JÖH alımı olacak mı, ne zaman? 2021 JÖH olma şartları ve KPSS puan şartı kaç olacak?
Bir Başkadır dizisi Hayrunnisa'nın arkadaşı kimdir? Esme Madra'nın hayatı
iPhone 12 mini ve 12 Pro Max Türkiye satış ve sipariş tarihi
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, itiraz süresi ne kadar?
Aralık ayında ne zaman, hangi günler hacamat yaptırılır? 2020 Aralık hacamat takvimi
Kime ne zaman aşı yapılacak? Koronavirüs aşı takvimi belli oldu mu?
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2020 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Masterchef Junior başvuru formu ve whatsapp hattı
Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor
18 yaş altı gençlere kredi kartı veren bankalar
İŞKUR SÇP Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? Yedek listesi ne zaman açıklanacak?
Ziraat - Vakıfbank - Halkbank! Temel ihtiyaç kredileri başvuru ve sonuç sayfası: kredi başvuruları ne zaman sonuçlanır?
Emeklilerin 1000 TL bayram ikramiyesi kalacak mı?
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı
Anne sütünü arttıran doğal yöntemler
Star TV canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
A101 Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy hakkında bilgiler
Türk Telekomu nereye şikayet edebilirim? E-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Aralık 2020 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.