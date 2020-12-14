Bir Başkadır dizisi Gülan kimdir? Derya Karadaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırmaya devam ediyor. Dizide yer alan Gülan karakterini kimin canlandırdığı ise merak konusu. Dizide Gülan Karakterine Güldür Güldür Show’dan tanınan Derya Karadaş hayat veriyor.

Gülan Kimdir?

Gülbin’in kardeşi olan Gülan kardeşi ile çok iyi anlaşamamaktadır. Bazı konularda zıtlaşan ikili birbirlerinden hiç hoşlanmamaktadır. Gülan karakteri oldukça sinirli ve kızgın birisidir. Kardeşinin çok bilmiş tavırlarından rahatsızlık duymaktadır.

Derya Karadaş Kimdir?

1981 yılında İstanbul’da doğan Karadaş, aslen Bingöllüdür. Müjdat Gezen’de tiyatro eğitimi gören Karadaş, ilk olarak Yalan Dünya dizisinde rol almıştır. Ardından Güldür Güldür Show’a katılan Derya Karadaş ismini geniş kitlelere duyurmuştur. En son Jet Sosyete dizisine katılan oyuncu, Bir Başkadır dizisinde Gülan karakterine can vermektedir.