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Bir Başka Güzel programı ne zaman yayınlanacak? Show TV'nin yeni yarışması Bir Başka Güzel'in yayın tarihi belli oldu

Show TV’nin yeni yarışması Bir Başka Güzel’in yayın tarihi belli oldu. Peki Bir Başka Güzel programı ne zaman yayınlanacak? Yanıtı haberimizde...

13 Eylül 2021 Pazartesi 21:41
Bir Başka Güzel programı ne zaman yayınlanacak? Show TV'nin yeni yarışması Bir Başka Güzel'in yayın tarihi belli oldu
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Zaman zaman yayınladığı yarışma programlarıyla dikkatleri üzerine çeken Show TV, yeni bir programla izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Esra Eron’un sunuculuk görevini üstleneceği Bir Başka Güzel programı bugün itibariyle izleyenlerle buluşacak. İzleyiciler iddialı yarışma programının ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki Bir Başka Güzel programı ne zaman yayınlanacak?

Bir Başka Güzel Programı Ne Zaman Yayınlanacak?

Show TV, geçtiğimiz günlerde Bir Başka Güzel programının tanıtım fragmanını yayınlamıştı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından gözler yarışmanın başlangıç tarihine çevrildi. Show TV’den edinilen bilgilere göre güzel sunucu Esra Eron’un sunacağı Bir Başka Güzel programı 13 Eylül Pazartesi saat 13.00’ten itibaren hafta içi her gün Show TV ekranlarında olacak. 12 yarışmacının yarışacağı programda büyük olarak bir kasa altın verilecek.


Son Güncelleme: 13.09.2021 21:41
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Bir Başka GüzelBir Başka Güzel Programı Ne ZamanShow TvEsra Eron
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