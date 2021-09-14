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Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?

Show TV'nin yeni moda yarışması yayınlanmaya başladı. Bir Başka Güzel isimli program, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla dikkatleri çekmektedir. Programın jüri üyeleri araştırılıyor. Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer almaktadır? Bu haberimizde Bir Başka Güzel isimli programın detaylarını sizler için derledik. İşte Bir Başka Güzel adlı programın detayları...

14 Eylül 2021 Salı 14:12
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
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Türk televizyon tarihinin yeni  moda programlarından biri olarak Show TV ekranlarında yayınlanacak olan şov, prömiyerinin ardından birçok modaseverin merak ettiği 'Başka Bir Güzel' şovunun jüri üyeleri hakkında sorular soruyor. Modayı seven vatandaşlarımızın birçoğu intenette arama motorlarını kullanıyor. Bir Başka Güzel programının   jüri üyeleri kimler?

Bir Başka Güzel programı Show TV’de

Bir Başka Güzel isimli programda   3 jüri üyesi var ve 12 yarışmacı kendi moda podyum stilleri ve bilgeliği ile yarışacak. Yarışmada başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı,  ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahovic ve ünlü iş kadını Bige Daruga Çalışkan jüri üyesi olurken  başarılı modacı Esra Eron da programı sunacak.   Program hafta içi her gün Show TV ekranında seyirciyle buluşacak. Moda ile ilgili bir başka güzel gösteri hafta içi her gün 13:00'da yayınlanacak.

Birden fazla oyuncu arasından seçilen on iki yarışmacı, önce belirlenen takımla yarışacak, ardından  Show TV ekranında bireysel olarak yarışacak. 12 yarışmacı önce takım olarak birbirleriyle yarışacak, ardından bireysel olarak altın madalya için yarışacak. Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanacak olan programda moda, hırs ve rekabet hikayeleri karşımıza çıkacak. İddialı kadrosuyla büyük ilgi gören moda yarışma programı, Türkiye'nin yeni moda yıldızı programı olmak için yarışacak.


Son Güncelleme: 14.09.2021 14:12
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Show TV Bir Başka GüzelBir Başka Güzel ProgramıBir Başka Güzel Jüriler
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