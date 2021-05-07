Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat filmi konusu nedir? Bir Aşk İki Hayat fragmanı, oyuncuları ve konusu

2019 yılında vizyona giren Bir Aşk İki Hayat filmi Fox TV ekranlarından televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı dönem film severlerin beğenisini kazanan Bir Aşk İki Hayat filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin yer alıyor.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in yer aldığı film 2019 yılın vizyona girmiş ve o dönemin en başarılı filmlerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Bir Aşk İki Hayat filmi konusu?

Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kim?

Günlük hayatta farkında olmadan yapılan ufak seçimlerin insanların hayatında büyük değişikliklere neden olduğu filmin ana konusu olarak anlatılıyor. Umut bir akşam dışardayken iki seçenek arasında kalır ve Umut’un yaptığı tercih karşısına Deniz’in çıkmasına neden olacaktır. Deniz ve Umut’un kaderin bir oyunuyla karşılaşmasının ardından tutkulu bir aşk ortaya çıkar.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in yer aldığı filmde ikiliye Merve Dizdar, Serhat Parıl, Osman Sonant gibi son dönemin en başarılı oyuncuları eşlik ediyor.

Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi?

Bir Aşk İki Hayat filminin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Çekimlerin çoğunluğu İstanbul’un Kadıköy ve Moda gibi sevilen semtlerinde yapılmıştır.