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Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:00
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı ile ilgili izleyicilerin araştırmaları devam ediyor. Son olarak dizide çalan yabancı şarkı dinleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. İzleyiciler dizideki bu şarkıyı duymaları sonrasında şarkının ismini ve sözlerini araştırmaya başladılar.

Bir Annenin Günahı dizisinde çalan yabancı şarkının Zolf Mohsen Namjoo’ya ait. Ünlü sanatçının şarkısının ismi ise Nederlands Blazers Ensemble olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de daha önceden canlı konser veren yabancı şarkıcının İran uyruklu olduğu biliniyor. Aşağıdaki kısımda Namjoo’nun Nederlands Blazers Ensemble isimli şarkısının sözleri yer alıyor.

 

Saçlarını rüzgara savurma yoksa beni de rüzgara savurursun

Naz yapma, ki nazınla beni de geçmişten edersin

Başkalarıyla mei (şarab) içme yoksa benim ciğerim kanar

 

İsyan etme yoksa ben feleğe isyan ederim

Saçlarını buruk yapma yoksa beni kendine bağlarsın

Başkalarına yar olma yoksa ben kendimden geçerim

Bu hayatın gamını çekme yoksa beni üzersin

 

Yüzünü her zaman ferah tut ki ben güllere bakmayayım

Her zaman ayakta ol ki çınarlara bakmayayım

Her mahfelin(toplanma yeri) mumu olma yoksa beni yandırırsın

Herkesi yad eyleme yoksa ben seni unuturum

şehirde ünlü olma yoksa başımı alıp dağlara giderim

 

şirin gibi olma yoksa ben ferhad olurum

acı bana ve sesimi duy

ki haykırışımın sesi üzüntünün toprağına yetişmesin

Yalan olur eğer ki hafız senin hüznünden bıkarsa

çünkü ben senin zindanında olduğum günden özgürüm




Son Güncelleme: 28.11.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Nederlands Blazers EnsembleZolf Mohsen NamjooBir Annenin GünahıKanal D
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